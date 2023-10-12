Ataşehir'de İşyerine Silahlı Saldırı

ATAŞEHİR'de Engin Polat'a ait işyerine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken saldırganın iş yerinin girişinde bulunan çalışana doğru ateş ettiği görülüyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde Engin Polat'a ait iş yerinde meydana geldi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önünde duran kasklı bir kişinin, iş yeri çalışanının olduğu yöne doğru silahla defalarca ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, saldırı anında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın panik halinde koştuğu ve saldırganın kaçtığı anlarda da yer alıyor.