Lunapark dönüşü kazada baba ve oğlu can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde 00.30 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. İzmir'de annesi Çağla Öz ile beraber yaşayan ve yaz tatilinde babası Yunus Tekerci'nin (38) yanına gelen 8 yaşındaki Adem Efe Tekerci, babasıyla vakit geçirmek için lunaparka gitti.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Bir süre burada birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönmek üzere yola çıkan ve kaldırımda yürümeye başlayan baba-oğula alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyeti kaybeden Caner S.'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden baba Yunus Tekerci

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrollerde Adem Efe Tekerci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan baba Yunus Tekerci ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Adem Efe Tekerci

CENAZELER GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALINDI

Baba-oğulun cansız bedenleri işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından baba-oğulun cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

"YAVRULARIMI KAYBETTİM"

Yunus Tekerci'nin acılı annesi Şerife Tekerci'nin; "Yavrularımı kaybettim, yavrumun yavrusunu kaybettim. Yavruma mı yanayım, kuzuma mı yanayım. Paşam derdim severdim ben seni. Efem çık yavrum, babaannen seni bekler" sözleri yürekleri yaktı.

"OĞLUMU ENKAZDAN SAPASAĞLAM ÇIKARDIM"

Öte yandan, İzmir Sabiha Gökçen İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Adem Efe Tekerci'nin ölüm haberini alan annesi Çağla Öz de oğlunu son kez görebilmek için İzmir'den Antalya'ya geldi. Oğlunu Hatay'da deprem enkazından sağ salim çıkardığını belirten anne Çağla Öz, "Ellerime bakın, çocuğumun kanı var şu an elimde. Ben oğlumu enkazdan sapasağlam çıkardım. Karneden sonra çocuğumu teslim ettim, 2 haftadır babasındaydı. Ben oğluma gözüm gibi bakıyordum. Sağlam gönderdiğim oğlumun cenazesini almaya geldim. Biten bir tek hayat değil, biten benim de hayatım. Ben de öldüm, benim de canımı aldılar. Ben oğluma gözüm gibi bakıyordum. Onun için her şeyi yaptım. Ama yine de onu koruyamadım" dedi.

Acılı anne Çağla Öz (solda)