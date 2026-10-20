32 yaşında gençleşmek için Çin'e gitti! Türk kadının kararı tartışma yarattı

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32 yaşındaki bir Türk kadının, Instagram'da gördüğü estetik doktoruna işlem yaptırmak amacıyla Çin'in Şangay kentine gitmesi tartışma yarattı. Genç yaşına rağmen daha genç görünmek için yurt dışına seyahat etmesi, estetik müdahalelere yönelik beklentileri ve sosyal medyanın güzellik algısı üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

INSTAGRAM'DA GÖRDÜĞÜ DOKTOR İÇİN ŞANGAY'A GİTTİ

İnternette viral olan görüntülerde genç kadın, Şangay'daki estetik kliniğinde doktorla birlikte kamera karşısına geçiyor. Kliniğin duvarlarında farklı kişilerin yüz fotoğrafları yer alırken kadının gençleşme amacıyla yaptığı yolculuk dikkat çekiyor.

32 YAŞINDA GENÇLEŞME KARARI TARTIŞILDI

Kadının henüz 32 yaşında olmasına rağmen gençleşmek amacıyla estetik doktoruna başvurması, güzellik standartları ve estetik işlemlere yönelme yaşı hakkında tartışmaları beraberinde getirdi. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi ise olay hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Sosyal medya, insanların yaşlanma hakkındaki düşüncelerini değiştirdi.

- Daha ne kadar gençleşecek acaba.

- Şangay’a gitmek yerine aynaya baksın, zaten çok güzel.

- Hastalığın adı Instagram.

- Genç kalmak güzel bir hedef, ama asıl güzellik insanın kendini olduğu gibi kabul edebilmesinde saklı.

Kaynak: Haberler.com