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Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

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Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak duyurulan Sergen Yalçın'ın, geçmişte milli futbolcular hakkında yaptığı sert yorumlar yeniden gündeme geldi. Kenan Yıldız'dan Arda Güler'e, Ferdi Kadıoğlu'ndan Hakan Çalhanoğlu'na kadar birçok ismi eleştiren Yalçın'ın sözleri dikkat çekti.

  • Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde Kenan Yıldız için "hiçbir yıldız özelliği yok" ve Arda Güler için "sadece 1 gol atmakla olmaz" ifadelerini kullandı.
  • Yalçın, Ferdi Kadıoğlu'nu "Premier Lig için düz bir oyuncu", Semih Kılıçsoy'u ise "o kadar büyütülecek bir oyuncu değil" sözleriyle eleştirdi.
  • Yalçın'ın eleştirdiği isimler arasında Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirildiği belirtilen Sergen Yalçın'ın, yorumculuk yaptığı dönemlerde Türk futbolunun önde gelen isimleri hakkında kullandığı ifadeler yeniden konuşulmaya başlandı. Deneyimli teknik adamın geçmişte Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy ve birçok milli futbolcuya yönelik eleştirileri, yeni göreviyle birlikte dikkat çekti.

KENAN YILDIZ'A "YILDIZ ÖZELLİĞİ YOK" DEMİŞTİ

Yalçın'ın en sert değerlendirmelerinden biri Kenan Yıldız hakkında olmuştu. Genç futbolcunun yıldız olarak nitelendirilmesine karşı çıkan deneyimli teknik adam, "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok" ifadelerini kullanmıştı. Yalçın, daha önce yaptığı başka bir değerlendirmede de Kenan Yıldız'ın Arda Güler ile aynı seviyede olmadığını savunmuştu.

ARDA GÜLER'İ DE ELEŞTİRMİŞTİ

Sergen Yalçın'ın eleştirilerinden Arda Güler de nasibini almıştı. EURO 2024 performansını değerlendiren Yalçın, genç yıldız için "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda" yorumunu yapmıştı. Yalçın'ın kendisini Arda Güler ile kıyasladığı bir değerlendirmede ise "18 yaşındaki Sergen, 18 yaşındaki Arda'dan daha iyi" anlamına gelen ifadeler kullandığı aktarıldı.

FERDİ KADIOĞLU VE SEMİH KILIÇSOY'A DA ELEŞTİRİ

Premier Lig'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuşan Yalçın, milli futbolcuyu İngiltere ligi için yeterince özel bulmadığını belirterek "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu" demişti. Semih Kılıçsoy'un futbol kamuoyunda gereğinden fazla öne çıkarıldığını savunan Yalçın ise "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa" ifadelerini kullanmıştı.

CENGİZ ÜNDER, OĞUZHAN VE EMRE MOR HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Yalçın'ın geçmişte eleştirdiği isimler arasında Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup ve Emre Mor da yer aldı. Deneyimli teknik adamın Cengiz Ünder için "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak", Oğuzhan Özyakup için "Oğuzhan yıldız değil", Emre Mor için ise "Emre çok iyi oyuncu değil" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ'YÜ DE DEĞERLENDİRMİŞTİ

Yalçın'ın değerlendirmelerinde milli takımın orta saha oyuncuları da yer aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun savunma yönünü eleştiren deneyimli teknik adam, "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil" yorumunu yapmıştı. Orkun Kökçü hakkında ise "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım" sözlerini kullanmıştı.

BARIŞ ALPER VE YUNUS AKGÜN DE LİSTEDE

Sergen Yalçın, Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendirirken "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde" demişti. Yunus Akgün için de "Yunus Akgün çok formsuz" yorumunu yapmıştı.

NURİ ŞAHİN'E "BENDE APOLETLER VAR" ÇIKIŞI

Yalçın'ın yalnızca futbolculara değil, teknik direktörlere yönelik sözleri de dikkat çekmişti.

Nuri Şahin'e yönelik bir açıklamasında deneyimli çalıştırıcı, "Nuri kardeşim bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var, nerede bir başarın var?" ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın geçmişte yaptığı bu değerlendirmeler, A Milli Takım'ın başına geçtiği yönündeki haberlerin ardından yeniden gündeme taşındı.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıasdas dsadsadsa:

Karakter olarakda boş, teknik adam olarakta boş. Bomboş bir adam. Bahsettiği küçümsediği adamlar sanki bizim gururumuz değilmiş gibi.

Yorum Beğen9
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Haber Yorumlarıyasin.isler:

boş yapma istersen

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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

İlk defa doğru söylemiş hepsi tırt

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Adam değişse haklıdır, ne var bunda, çoğu futbolcu eleştiriyi hak ediyor, yani.

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Haber YorumlarıMehmet K.:

Ben bir Fenerbahçe li olarak Arda Turan diyorum

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Haber YorumlarıKemal koc:

DIGIDIK DIGIDIK TAN FAYDA GELMEZ.

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