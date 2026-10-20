Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler Haber Videosunu İzle
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, eşi Lais ve çocuklarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Lais'in hazırladığı yardım kolilerini ailece dağıtan yıldız futbolcunun bu davranışı takdir topladı.

  • Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, eşi Lais ve çocuklarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıttı.
  • Yardım kolileri, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşacak şekilde Ederson'un eşi Lais tarafından hazırlandı.
  • Ederson ve ailesinin yardım çalışması sarı-lacivertli taraftarlar tarafından takdirle karşılandı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu kez sahadaki performansıyla değil, ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği yardım çalışmasıyla gündeme geldi. Yıldız futbolcu, eşi Lais ve çocuklarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri ulaştırdı.

YARDIM KOLİLERİNİ EŞİ HAZIRLADI

Ederson'un eşi Lais, ihtiyaç sahibi aileler için temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Brezilyalı aile, kolileri sahiplerine ulaştırmak üzere harekete geçti.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE DAĞITTILAR

Ederson ve Lais, hazırlanan yardım kolilerini yalnızca göndermekle yetinmedi. Çift, çocuklarını da yanlarına alarak kolileri ihtiyaç sahiplerine bizzat dağıttı. Böylece Ederson ailesi, çocuklarının da katıldığı bir dayanışma çalışmasına imza attı.

TARAFTARLARDAN TAKDİR TOPLADI

Brezilyalı kalecinin ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği yardım çalışması, sarı-lacivertli taraftarların da beğenisini kazandı. Ederson ve ailesinin ihtiyaç sahiplerine destek olması, futbolseverler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Justin Bieber'in eski sevgilisi Avustralyalı model 34 yaşında hayatını kaybetti

Acı haber ailesinden geldi: Ünlü şarkıcının eski sevgilisi öldü
Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte

Eski eşi ve oğlu tutuklanan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınavlarda yeni dönem başlıyor

Öğrenciler dikkat! Sınavlar 6 gün sonra sil baştan değişiyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet K.:

Bunu bütün zenginler yapmalı. Teşekkürler ederson

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Ülgülü:

LAN BARİ KALİTELİ ŞEYLER ALSAYDINIZ EN UCUZLARINI ALMİŞ LAR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET BİÇER:

Helal olsun. Çok anlamlı bir davranış herkes yapmaz uğraşmaz ne diyelim helal olsun.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Yardım yapmak güzel. Keşke reklam olmasa.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabbas dursun:

bi tezgah var ama du bakalım oğlum git brezilyada çocukklar açlıktan ölüyo onları kurtar hayırdır ne film çeviriyonuz gene

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı

190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat lideri...
İtalya'da akaryakıt protestosu: Kamyon ve TIR şoförleri otoyol ve liman girişlerini kapadı, kıtlık uyarısı yapıldı

Avrupa'da bu kez kamyon ve TIR şoförleri ayaklandı
Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi

Bu kıyafetle kiliseye girmeye kalktı! Anında uyarı geldi

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Kim Jong Un'un ailesine ait olduğu düşünülen 80 metrelik yat uyduda! Güvertesinde 50 metrelik havuz var

50 metrelik havuzu, su kaydırağı var! Lüks yat uyduya yakalandı
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var

Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün oğlu için karar
Salih Özcan'ın büyük üzüntüsü: Onlar attı, biz atamadık

Maç sonunda sesi titreye titreye konuştu
ABD'de gıda alarmı! 718 ton et ve tavuk ürünü piyasadan toplatılıyor

Yüzlerce ton et piyasadan toplatılıyor