Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu kez sahadaki performansıyla değil, ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği yardım çalışmasıyla gündeme geldi. Yıldız futbolcu, eşi Lais ve çocuklarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri ulaştırdı.

YARDIM KOLİLERİNİ EŞİ HAZIRLADI

Ederson'un eşi Lais, ihtiyaç sahibi aileler için temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Brezilyalı aile, kolileri sahiplerine ulaştırmak üzere harekete geçti.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE DAĞITTILAR

Ederson ve Lais, hazırlanan yardım kolilerini yalnızca göndermekle yetinmedi. Çift, çocuklarını da yanlarına alarak kolileri ihtiyaç sahiplerine bizzat dağıttı. Böylece Ederson ailesi, çocuklarının da katıldığı bir dayanışma çalışmasına imza attı.

TARAFTARLARDAN TAKDİR TOPLADI

Brezilyalı kalecinin ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği yardım çalışması, sarı-lacivertli taraftarların da beğenisini kazandı. Ederson ve ailesinin ihtiyaç sahiplerine destek olması, futbolseverler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: Haberler.com