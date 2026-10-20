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Nesrin Cavadzade’den Azerbaycan tepkilerine yanıt: Boyun eğmeyeceğim

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Nesrin Cavadzade’den Azerbaycan tepkilerine yanıt: Boyun eğmeyeceğim
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Azerbaycan’daki başörtüsü tartışmalarıyla ilgili bir paylaşıma bıraktığı emojiler nedeniyle eleştirilen oyuncu Nesrin Cavadzade, kendisine yöneltilen hakaretlere tepki göstererek hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

  • Nesrin Cavadzade, Azerbaycan'ın milli kimliği ve değerlerine ilişkin bir açıklamayı ateş, Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileriyle destekledi.
  • Cavadzade, bir paylaşımı beğenmesi üzerinden kendisine ait olmayan düşüncelerin kendisine mal edildiğini savundu.
  • Oyuncu, hakaret ve kişilik hakkı ihlali niteliğindeki paylaşımlara ilişkin delillerin tespit edildiğini ve konuyu hukuki ve cezai boyutlarıyla avukatlarına devrettiğini duyurdu.

Azerbaycan’da bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmaması gündemdeki yerini korurken, oyuncu Nesrin Cavadzade de sosyal medyadaki bir yorumuyla tartışmalara dahil oldu. Azerbaycan’ın milli kimliği ve değerlerine ilişkin bir açıklamayı ateş, Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileriyle destekleyen Cavadzade, günler sonra kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

“KİMSENİN BENİ SORGULAMAYA HADDİ YOK”

Bakü doğumlu oyuncu, paylaşımına gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada Türklüğünün, Müslümanlığının ve inançlara duyduğu saygının sorgulanmasını kabul etmediğini belirtti.

Cavadzade, bir paylaşımı beğenmesi üzerinden kendisine ait olmayan düşüncelerin kendisine mal edildiğini savunarak, eleştiri sınırlarını aşan hakaretlere ve kişilik haklarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU

Hakaret ve kişilik hakkı ihlali niteliğindeki paylaşımlara ilişkin delillerin tespit edildiğini belirten oyuncu, konuyu hukuki ve cezai boyutlarıyla avukatlarına devrettiğini açıkladı. Cavadzade, sorumlularla Türk yargısı önünde hesaplaşacağını ifade etti.

Oyuncu açıklamasını, kimliği, inancı ve değerleri üzerinden yürütülen itibarsızlaştırma çabalarına boyun eğmeyeceğini belirterek tamamladı.

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