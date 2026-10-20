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Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı

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Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Beşiktaş derbisinde attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükseltti. Ligde çıktığı 8 maçta 8 kez fileleri havalandıran Salah, 7'şer gollü Gift Orban, Vedat Muriç ve Eldor Shomurodov'u geride bırakarak gol krallığı yarışında liderliğe yükseldi.

  • Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti; golleri Muhammed Salah ve Ozan Tufan attı.
  • Muhammed Salah, 8. lig maçında 8. golüne ulaşarak 7'şer golü bulunan Vedat Muriç, Gift Orban ve Eldor Shomurodov'u geride bırakıp gol krallığında liderliğe yükseldi.
  • Salah, Galatasaray derbisinde hat-trick yaparak üç gol, Beşiktaş derbisinde ise bir gol kaydetti ve iki derbide toplam dört gole ulaştı.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayla tamamlandı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Muhammed Salah ve Ozan Tufan kaydederken, Mısırlı yıldızın performansı gol krallığı yarışındaki dengeleri değiştirdi.

8 MAÇTA 8 GOLLE ZİRVEYE ÇIKTI

Sezonun ilk 5 haftasında 4 gol kaydeden Muhammed Salah, Galatasaray derbisinde yaptığı hat-trick ile gol sayısını 7'ye yükseltmişti.  Beşiktaş karşısında da fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcu, 8. lig maçında 8. golüne ulaşarak gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti.

ÜÇ RAKİBİNİ BİRDEN GERİDE BIRAKTI

Salah'ın Beşiktaş karşısında attığı gol, gol krallığı tablosunun zirvesini de değiştirdi. Mısırlı yıldız, 7'şer golü bulunan Fenerbahçeli Vedat Muriç, Amedsporlu Gift Orban ve Eldor Shomurodov'u geride bırakarak liderliği tek başına ele geçirdi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, özellikle büyük maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Galatasaray karşısında üç gol atan Salah, Beşiktaş derbisinde de bir kez ağları sarstı. Böylece Mısırlı futbolcu, iki derbide toplam dört gol kaydederek takımının hücumdaki en etkili ismi oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTalip Konyali:

SALAH BU YAPAR MI YAPAR...HELAL OLSUN ...TÜRKİYEYE GELEN HAGİ DEN SONRA EN İYİ YABANCI OYUNCU....

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