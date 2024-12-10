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8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü

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Antalya'da bir anne, 8 yaşındaki kızını taciz ettiğini iddia ettiği 26 yaşındaki site görevlisini kadın arkadaşıyla birlikte tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde bir sitenin ikinci katında meydana gelen olayda üç hafta önce siteye taşınan Özlem S., evdeki eşyaları düzenlerken kızı L.S. kendisine yardım etmek istedi. Kızının bir eşyayı kaldırmak isterken anne, "Kızım bu çok ağır, taşıyamazsın" demesi üzerine küçük kızın verdiği cevaptan şüphelendi. Kadın arkadaşını çağırarak kızıyla konuşmasını isteyen Özlem S., ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nun Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınan L.S. de olayı anlattı.

Mide bulandıran taciz iddiası! Gözü dönen anne, site görevlisini tekme tokat dövdü

"KARŞIMDA GÖRÜNCE ERKEK GİBİ DÖVDÜK"

Öfkeli anne, yaşananları kızından tesadüfen öğrendiğini belirterek, "Benim çocuğum bunu saklayabilirdi de, duymayabilirdim de. Daha büyük şeyler de yaşanabilirdi. Şok yaşadım. Hemen yönetime giderek durumu bildirdim. Hatta o şahıs karşımıza çıkınca kız arkadaşımla birlikte onu bir erkek gibi resmen dövdük. Oradaki site sakinleri bize destek olmaları gerekirken sadece ayırdılar. Polisi çağırdım. Onlara söylediğim tek şey. 'Lütfen çabuk ekip gönderin, yoksa ben bu adamı burada öldüreceğim' diye. Bu daireye yeni yaşındım. Kendi mülküm. Bildiğim, güvenilir bir site idi. Ancak bu kapıcıyı hiç tanımıyorum" dedi.

Mide bulandıran taciz iddiası! Gözü dönen anne, site görevlisini tekme tokat dövdü

"ADLİ KONTROL VERİLDİ, TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

Kızının toplamda 3 kez okul çıkışı evde yalnız kaldığını sözlerine ekleyen Özlem S. "İğrenç olay bu üç günden birinde yaşandı. Ben anahtarı evden çıkarken kapıya bırakmıştım. 'Kızım geldiğinde ver' diye. Ancak o anahtarı verirken kızıma 'Annen gelene kadar ben senin yanında duracakmışım' diyerek kızımla birlikte evime giriyor. Kızıma 'Biz arkadaşız. Sen çok güzelsin. Seninle arkadaş olabiliriz. Canın sıkıldıkça ben annen yokken yanına gelirim' şeklinde sözlerle kandırmış. Biz de çocuğumun pedagog eşliğinde alınan ifadesinde bunları öğreniyoruz. Gözaltına alınan kişi iki tanığın ifadesi ile mahkemede adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Ben çocuğumu toplamda 3 kez yalnız bıraktım ve kızım zaman kavramını bilmediği için hangi gün böyle bir olayın yaşandığını tarih vererek anlatamaz ki. Site yönetimi bu kişinin görevine son vermedi. Kızım da 'anne söylediğim için ağabey bana zarar verir mi' diye korku yaşıyor. Adliye personeline, Antalya Barosu'na, UCİM'e ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Savcısı'na ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun kendileri de delillerin karartılabileceğini, Olay Yeri İnceleme'nin evde yaptığı çalışmanın raporunun henüz çıkmadığını belirterek Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol kararına itirazda bulundu. Ben biliyorum ki herkes kızımın sesi olacak. Bugün benim çocuğuma, yarın herkesin çocuğuna bu olabilir. Böyle birinin en azından deliller toplanıp, sonuç alınana kadar tutuklanması gerekirdi. Ortada bir istismar var. Çocuk bilmediği şeyleri çocuk tarih edebiliyorsa, yapılan bir şey ortadadır. Ben kendi imkanlarımla Aile Mahkemesi'ne de gittim. Kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Ben inanıyorum ki çocuğumun yaşadığı travmanın bedelini adalet soracaktır. Ama adalet nasıl yerini bulacak bunu da bilmiyorum. Sadece bu şahsın tutuklanmasını istiyorum" dedi.

İ.A. ise savcıya verdiği ifadesinde, Özlem S. ile klima taktırma konusunda sorun yaşadığını ve bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, tekme tokat saldırdı
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMEDYA1965 null:

Görevli kadar Annede bu durumdan sorumludur. o yaş kız çocukları yalnız bırakılmaz !

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme34
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Haber Yorumlarıaysun:

Hadi annesi ile sorun yaşadın, çocuk olanı soyler, çocuk niye iftira atsın? Ha çocuğa annesi yalan söyletiyor dersen, o zaman pedagog ve psikolog doğruyu çıkarır.

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıAli:

Eline sağlık abla keşke her yerini kırsaydın

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

Bu kadın şarlatan ben inanmadım şov yapıyor görevli efendi bir arkadaş bu kadın sahtekar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

görevli bir iftiraya uğramış olabilir mi olayın öncesinde neler yaşandı bilmiyoruz olayın öncesini bilmeden önyargılı olmaya kalkmayın

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Haber YorumlarıBaba Can:

Ya ne d mek adli kontrol sartiyla serbest birakildi yetti artik

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

ne diye evinin anahtarını güvenliğe veriyorsun komşuna versene !

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