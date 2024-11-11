Kaza yapan genç sürücü, araçta sıkışan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Araçta sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kaza, saat 18.45 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Çallı Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam trafiği olması nedeniyle duran trafiği son anda fark eden Aybars Efe D.'nin kullandığı araç, Muhammet Talha A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Muhammet Talha A., önünde durmakta olan Erhan P.'nin kullandığı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen ve kazayı son anda fark eden Umut Can M.'nin kullandığı araç da Aybars Efe D. idaresindeki araca arkadan çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yolcu olarak bulunan Hatice K. hafif şekilde yaralanırken, bir diğer araçta bulunan Pakize Ç. araç içerisinde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatice K. olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan Pakize Ç.'yi bulunduğu yerden çıkarmak için ise itfaiye ekipleri seferber oldu.

ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Yaralanan Pakize Ç., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından hidrolik germe-açma aleti yardımıyla kısa süreli çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Aybars Efe D. annesinin elini bir an olsun bırakmadı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Pakize Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sırasında teyzeleri ile birlikte kazaya karışan araçlardan birinde bulunan ve korktukları gözlenen 3 çocuk olay yerine gelen annelerine teslim edildi. Kaza nedeniyle üst geçitte trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından ağır hasar alan iki araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.