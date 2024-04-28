Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir otel sahibinin, arama motorunda otelle ilgili memnuniyete ilişkin yorum yapan müşterilerine verdiği skandal yanıtlar büyük infial yarattı.

"AYNI SESLER SİZİN ODADAN GELMEDİ Mİ?"

Otel sahibinden çok bir trolü andıran yorumlar yapan şahsın, yan odadan gelen seslerden rahatsız olan bir müşteriye "Aynı sesler sizin odadan gelmedi mi?" yanıtı verdiği görüldü.

"SOYUNMAKTAN GİYİNMEYE VAKİT BULAMAZSIN"

Kaldığı otelden memnun kalmadığını belirten genç bir kadın müşteriye ise "Sen kimin maşasısın, alet olma bunlara. Otel odasında odadan odaya geçersin, soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın" karşılığı veren otel sahibinin, "Buraya bakan admine sonsuz sevgilerimi iletiyorum aynen müşterilerine böyle davranmaya devam etsin" diyen bir başka müşteriye ise küfrederek "Sen de mi babanı arıyorsun. Sizi o...pu çocukları sizi" dediği görülüyor.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ YORUMLAR VAR

Öte yandan otelle ilgili profil sayfasına yapılan yorumlarda da birbirinden ilginç eleştiriler yer aldı. İşte o paylaşımlardan bazıları;