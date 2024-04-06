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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 9 araçlı zincirleme trafik kazası

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Bayram tatili sebebi ile yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen 9 araçlı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. İki aracın üst üste çıktığı kazayı görüp şaşkınlığını gizleyemeyenler dönüp bir daha baktı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün akşam saatleri itibari ile yola çıkmaya başladı. Bu sebeple Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Otoyolda yoğunluğun yaşandığı Hendek ilçesi geçişi Kalayık mevkii Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ile normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Gören dönüp bir daha baktı

Öte yandan, zincirleme kazada bir cipin arkadan çarptığı 57 HA 178 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin, cipin üzerine çıkması ise şaşkınlık oluşturdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu Sakarya 3.Sayfa Güncel Haberler

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