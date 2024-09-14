Amca Salim Güran'ın son ifadesi: Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için arama kayıtlarını sildim

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesinde bir numaralı şüpheli olan amca Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kendisiyle ilgili söylediklerini yalanlayan Salim Güran, ""Arama kayıtlarını neden sildin?" sorusuna, "Ben hayat kadınlarıyla görüştüğüm için sildim." yanıtını verdi.

SALİM GÜRAN'IN YENİDEN İFADESİ ALINDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran, yeniden savcılığa getirildi. Salim Güran, ifadesinin alınmasının ardından tekrar cezaevine götürüldü.

Salim Güran

"HAYAT KADINLARIYLA GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN ARAMA KAYITLARINI SİLDİM"

Salim Güran'ın savcılıkta verdiği son ifadeye de ulaşıldı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kendisiyle ilgili söylediği, "Salim'in 200 bin TL para teklif ettiği, bunun karşılığında Narin'in cesedini yok ettiği" iddialarını yalanlayan Güran, "Nevzat'ın aleyhimde söyledikleri yalandır." dedi. Arama kayıtlarını neden sildiği sorusuna amca Güran "Ben hayat kadınlarıyla görüştüğüm için sildim." yanıtını verdi.

"OLAY GÜNÜ NEVZAT İLE GÖRÜŞMEDİK"

Salim Güran'ın ifadesi şu şekilde: "Ben bu beyanı kabul etmiyorum. Olay günü Nevzat ile görüşmedik. Olay günü kızları da tarladaydı. Kızlarını ben olay günü eve götürmüştüm dedi. Ramazan ile tarlaya ayı istikametten geri döndük. Yolda geri dönerken kimse ile konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Zaman öğleden sonraydı saati hatırlamıyorum. Tekrardan Ramazan ile kanal bölgesine geldik. Yolda gelirken, köyümüzün arka kısmında su kanalının sonuna doğru kanala sıfır olan olan yerde kayınbahama ait çiftliğe gittik."

Nevzat Bahtiyar

"Çiftlikte pislikler kanala bırakılıyor. Bu nedenle fiskiyeler kitlenmektedir. Mahfuz oradaydı. Mahfuz'a durumu anlattım. Mahfuz ile telefonla da konuşmuş olabilirim. Hatırlamıyorum. Öncesinde Abdurrahim Kaya'yı da aramıştım. Çiftliğin atıklarından dolayı fiskiyelerin tıkandığını söylemiştim. Çiftlikte bize kazma kürek getirdiler. Suati hatırlamıyorum. Kazma kürek ile Mahfuz ile birlikte kazdık. Hanımı bize çay getirdi ve çay içtik. Epey burada kaldık. Kazma kürek ile hat açtık. Çayımızı içtikten sonra Ramazan Atasoy ile birlikte tekrardan tarlaya döndük. Döndüğümüzde hava aydınlıktı, karanlık değildi. Pisliği kesmeseydi su borusunu çiftliğe getirecektik. Ramazan'ın babasını arayıp pisliği kesip hattı değiştirdik dedim."

"SABAHA KADAR ARAMA YAPTIK"

"Sonra Mehmet Selim Atasoy'un yanına gelip ona yardım ettik. Vardığında sonra yukarı da sondajın oraya geldik. Saat 20:00 sıralarında bana telefon geldi. Bana Narin kayıptır dediler. Beni arayan kızım Gizem'di. Gizem beni ya kendine ait telefonla ya da İbrahim'e ait hat ile aramıştı. Ben sondajım oradayken telefonla konuşmuştum. Telefon geldikten sonra Mehmet Selim'e durumu anlattım kardeşimin kızı kayıp gitmem lazım dedim. Mehmet Selim'de benimle birlikte geldi. Köyün içine arabayla gittiğimde bütün köy kapıdaydı. Ben telefonla jandarma komutanını arayıp "kardeşimin kızı kayıptır" dedim. Kendisi bana "ben izindeyim ekip göndereceğim" dedi. Sonra ekip geldi. Okul görevlilerini aradım ve okulu açtırdım. Ben yürüyerek aramaya katıldım. Sabaha kadar arama yaptık. Sabah Berat Kaya ve İmran Kaya ile arabayla geldik."

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran, tekrar ifadesi alınmak üzere savcılığa getirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Narin Güran'ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan komşusu Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi.