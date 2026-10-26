Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya'da yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı! Şoför ve 9 yolcu yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı! Şoför ve 9 yolcu yaralandı Haber Videosunu İzle
Konya'da yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı! Şoför ve 9 yolcu yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde şehir içi yolcu taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada minibüs şoförü ve 9 yolcu yaralandı, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONYA'da hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞOFÖR VE 9 YOLCU YARALANDI

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan M.E.A. yönetimindeki 42 M 8045 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen S.İ.'nin kullandığı 42 DEC 47 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada minibüs şoförü M.E.A. ve 9 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

Güzel oyuncunun anne özlemi dinmiyor: Kalbimin en içi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak

Eğitim müfredatını değiştirdi! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Esenyurt'ta kuyumcuya kurşun yağdıran saldırganın 'Senin için adam vururum' sözü kamerada

İndirim istedi, 'Senin için adam vururum' dedi! Sonrası kamerada
Mezarlıkta bir garip olay! 'Baba duyuyorsan işaret gönder' dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

"Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?

“Işıklar içinde uyu” sözüne itirazı var! Rahmet dilemek zor mu?
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan'da yakalandı
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var

Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi

Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi