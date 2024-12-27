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Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız

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Narin cinayetinde devam eden ikinci duruşmada savunma sırası tutuklu sanık ağabey Enes Güran'a geldi. Güran, "Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma hepiniz şok olacaksınız. 'Nevzat, sana tek bir kelime söyleyeyim' dedi. Ardından Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a dönerek 'Kızın' dedi. Bahtiyar, 'Kızın' kelimesinin ardından "Şerefsizlik yapma" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma bugün devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan olayda, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Duruşma savcı dün mütalaayı okurken iyi hale yer olmadığı ve tüm sanıkların suç ortağı olduğunu dile getirmişti. Bugün devam eden duruşmada savunma sırası tutuklu sanık ağabey Enes Güran'a geldi. Güran, günlerce konuşulan kolundaki ısırık iziyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı ve diğer sanıklar gibi o da baş şüpheli Nevzat Bahtiyar için "O bir katil" ifadesini kullandı.

"KİMİLERİ YALAN OLDUĞUNU BİLE BİLE BURADA KONUŞUYOR"

"Evdeyim diye bir şey biliyorum diye bir şey yok. HTS kayıtlarına kimileri yalan olduğunu bile bile hala burada konuşuyor. Olay günü evdeyim, evet. İl jandarma bana 'Konuş,' diyor. 'Bildiğim bu kadar,' diyorum, yok hala konuş diyorlar. Ne konuşayım? Bana 'Cezaevine gireceksin,' dediler. Psikolojim bozulmuş, kardeşim, yok, ben cezaevindeyim. Nezarethanedeyim, zile bastım, gittim, ifademi verdim. Sonra bana 'Kendi g.... kurtarmaya mı çalışıyorsun?' dediler. 'İfademe geçirmeyecek misiniz söylediklerimi?' dedim, 'Geçirmeyeceğiz,' dediler."

"KAMERALARA BAKTIKLARINDA GÖZÜMÜN MOR OLMADIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

"Sayın hakim, gözümdeki morluk konusuna değinmek istiyorum. Ben kimsenin yanında kendime zarar vermem. Hastanenin kamerası iyi çekmemiş. Oraya gittim, eğer gözüm mor ise neden öyle dolaşayım? Kimse öğrenmesin diye gitmezdim. Avukatlarıma da söyledim, 'Kameralara baktıklarında gözümün mor olmadığını göreceksiniz,' dedim, ama kameralar maalesef bunu çekmemiş.

"KOLUMU BEN KENDİM ISIRDIM, KAFAMI KOPARIN AMA BENİ NARİN'İN ÖLÜMÜYLE SUÇLAMAYIN"

Kolumdaki morluğa gelince, ben kendim ısırdım. Hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun. Onlardan çıkmasa da çocuklarından çıkacak. Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın. Baro başkanı bir elbiseden bahsetti. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalabilirim, ama vicdanım rahat."

"NEVZAT BİR KATİL"

"Bugün bana dediler ki, 'Kardeşin geri gelecek, kafana sık. Sıkmazsan namussuzsun.' Ali Bey diyor ki, 'Nevzat Bahtiyar sizin köpeğiniz bile olamaz.' Evet, köpeğimiz bile olamaz, ama o bir katil. Gözümdeki morluktan bahsediyorsunuz, ama bir kanıt var mı? Yok. Kolumdaki ısırığı merak ediyorlardı ya, annem benim çene ve diş yapılarımı almıştı. Türkiye'de kaç diş profesörü var, söylesinler."

"KOLUMDAKİ ISIRIĞI BEN GÖSTERDİM"

"Sayın hakim, kolumdaki ısırığı ben gösterdim, onlar tespit etmedi. Kendim gösterdim. Komutan görünce, görümce cennet görmüş gibi oldu. İl jandarmaya götürdüler, pantolonuma bakıp 'Burada kan var,' dediler. 'Ne kanı ya?' dedim. Kan değil dedim. Hatta kendisi burada, bu salonda. Orada kendisine bir şey söylemedim ama burada yüzüne söyleyeyim. "Senin hiçbir şeyden anladığın yok" O il jandarmada kimse bir şeyden anlamıyor"

"BUGÜNE KADAR HEP DOĞRUYU KONUŞTUK"

"Herkes 'Annesi Enes'i koruyor,' diyor. Annem beni korumuyor. Eğer öyle olsaydı, ikimiz de o saatte evdeyiz derdik. Ama biz böyle bir şey söylemedik. Bugüne kadar hep doğruyu konuştuk. Bir gerçek var: O saatte gerçekten evdeyim. Baro başkanının söyledikleri birbiriyle uyuşmuyor.

"AİLE BAKANLIĞI'NA SESLENİYORUM"

Kardeşim bulunduğundan beri herkes 'bakkal kapalı' diyor. Aile Bakanlığı'na sesleniyorum: Artık biraz gelişin, somut delil bu değildir. Bugün Eren kardeşimi herkes izledi, 6 yaşındaki bir çocuğu nasıl ikna edebilirsiniz ki? Eline çikolata verseniz bile gerçeği anlatır. Bugün televizyona çıkan birisi kendisine profesör diyor, hiçbir şey bilmediklerini anladım"

"SALİM'İN KAFASINA DA ANNEMİN KAFASINA DA SIKARDIM"

"Ben bir şey bilseydim, keleşi alır Salim'in kafasına da sıkardım , annemin kafasına da. Nevzat'ın kafasına da sıkardım ama ben bilmiyorum. Benim benim bacımdır bacım. Onun için canımı veririm ben onun için okulu bıraktım. Ben kardeşimin cenaze namazını cezaevinde kıldım."

"NEVZAT İLE İLGİLİ ANLATACAKLARIMA ŞOK OLACAKSINIZ"

"Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ilerde anlatacağım. Hepiniz şok olacaksınız. Anlatacaklarıma. Nevzat ile ilgili. (Nevzat Bahtiyar'a döndü) 'Nevzat, sana tek bir kelime söyleyeyim' dedi. Ardından Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a dönerek 'Kızın' dedi. Nevzat Bahtiyar, 'Kızın' kelimesinin ardından "Şerefsizlik yapma" dedi. 2-3 saniyelik gerginlik hemen sonlandırıldı.

"İnsanlar para için ölüyor. Bugün fen lisesine nasıl gittiğimi sorarsanız, özel okuldur. Ama benim ayakkabım yoktu, elbisem yoktu. Diyorsunuz ya, '400 dönümü satınca her şey olur.' Tarlayı konuşup duruyorsunuz. Lanet olsun o tarlalar, sizin olsun!"

"Ahirette siz bu yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceksiniz? Vallahi hepiniz cehennemde yanacaksınız. Ben de insanım, hatalarım vardır, ama bu konuyla ilgili hatam yoktur. Üzerime atılan iftiraların boş olduğunu herkes görüyor. Keşke ben Narin'e bunu yapanı görseydim, onu öldürürdüm. Keşke annemi üzmemek için yaşamak zorunda kalmasaydım. 18 yıl boyunca beni büyüttü, onu üzmeye hakkım yok."

"KAYNAĞIN KENDİSİ OLDUĞUNU BELİRTEN BİR BİLİRKİŞİ VAR"

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Enes Güran'ın ardından avukatı Mahir Akbilek söz aldı:

Akbilek bilirkişi raporlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: Kaynağının kendisi olduğunu belirten bir bilirkişi var. Dayanaklarınızı gösterirsiniz, dayanak siz olamazsınız. Biz sizi böyle denetleriz. Ama bu rapor dayanak olarak kendisini gösteriyor. Biz sizin var olduğunuzu bile bilmiyoruz, sizi göremiyoruz. Bizim açımızdan bunlar tanık. Bilirkişi görünümlü tanıklar.

Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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"Ben suçumu itiraf ediyorum"
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Yarısını okuyupta ne kadar ahlaksız olduklarını gördüm malesef ... Narin Sen belki de ölmedin , böyle insanların içinden tertemiz bir şekilde kurtuldun

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Haber YorumlarıÖzkan Ayan:

Yeni senaryo yükleniyor...

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Bu cinayet Nevzat Bahtiyar'ın üzerine yıkılır da gerçek katiller olan Güran ailesi serbest kalırsa bu ülkede hiç kimse adalet mekanizmaları önünde eşit ve adil yargılandığına bir daha inanmaz..

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Haber YorumlarıMurat Celik:

enes.salim.yuksel. KATİL nevzat kullanilmiş piyon

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Haber YorumlarıÖzgürRuh:

Yahu yeter artık şunları haber yapıp durmayın

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Haber Yorumlarıemre null:

devlet neden gizli tutuyor bu dosyaları anlamıyorum hani terör olayı olsa tamm devletimizin gizli yürütmesi gereken noktalar olabilir ama bu tür davalar halka açık olmalı ve kim neden öldürmüş belli ise açıklanmalı bu zamanda suçun aydinlatilamamasi çok mantıksız bence o kadar zamandır kimin öldürdüğü belirlenmemesi çok ilginc

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Haber YorumlarıMurat Kara:

Sayın savcılar bu nevzatin kizinida aikesinide korumaya almanız lazım bakın tehdit ediyor

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

Bunlar hala cambazlik peşinde verin ağırlaştırılmış müebbet hepsine gitsin

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Haber YorumlarıVll. Murat:

ALAYİNİZİN MK bu nasıl bir teşkilat lan

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Tamam sensin. asın bunu.

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