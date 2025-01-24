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2 çocuk annesi genç kadın uyuşturucu etkisiyle çıkan kavgada öldürüldü

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Adana'da bir ağaçlık alanda uyuşturucunun etkisiyle yaşanan tartışma sonucunda 32 yaşındaki Gamze Alır tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı, silahı kullanan kişinin kimliği kriminal inceleme ile belirlenecek.

Adana'da 10 Ocak günü Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar mevkiindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda; iddiaya göre, Gamze Alır (32), sevgilisi Murat A. (52) ile birlikte ağaçlık alana geldi. Daha sonra Murat A.'nın eski sevgilisi Döne B. (21) ve beraberindeki Savaş G. (42), Halil İbrahim A. (58), Nurgül A. (30) da ağaçlık alana geldi. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu öne sürülen Gamze Alır ve Döne B. birbirlerine küfür etmeye başladı. Yaşanan küfürleşme sonucunda tabancayla karnından vurulan Gamze Alır kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinde bulunan Döne B., Murat A., Savaş G., Halil İbrahim A. ve Nurgül A. bölgeden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gamze Alır'ın kan kaybından öldüğünü belirledi.

2 çocuk annesi genç kadını kimin öldürdüğünü kriminal çözecek

2 çocuk annesi genç kadını kimin öldürdüğünü kriminal çözecek

TABANCAYI ATEŞLEYEN KRİMİNAL İNCELEME SONUCUNDA BELİRLENECEK

Yapılan incelemelerin ardından Alır'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından genç kadın Buruk Mezarlığı'na defnedildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Döne B., Murat A., Savaş G., Halil İbrahim A. ve Nurgül A.'nın olay anında Gamze Alır'ın cansız bedeninin bulunduğu ağaçlık alanda olduğunu tespit eden ekipler, 5 şüpheliyi yapılan operasyonla yakaladı. Yapılan incelemelerde Gamze Alır'ın öldürülmesine neden olan ruhsatsız silahın sevgilisi Murat A.'ya ait olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden Halil İbrahim A. ve Nurgül A. savcılıktan serbest kalırken, Murat A., Döne B. ve Savaş G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gamze Alır'ı tabancayla kimin vurduğu, yapılacak kriminal inceleme sonucu belirlenecek.

2 çocuk annesi genç kadın uyuşturucu etkisiyle çıkan kavgada öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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