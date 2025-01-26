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Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı

Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Ceyhan Nehri'nde görülen balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.

Adana'da korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı, çok sayıda ekip sevk edildi

İNCELEME BAŞLATILDI

Nehrin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Adana'da korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı, çok sayıda ekip sevk edildi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Adana'da korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı, çok sayıda ekip sevk edildi

NUMUNELER İNCELENECEK

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Adana'da korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı, çok sayıda ekip sevk edildi

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Denize atık çöp atılırsa doğa korunmazss böyle olur

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