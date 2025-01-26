Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Nehrin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

NUMUNELER İNCELENECEK

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.