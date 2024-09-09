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9 yaşındaki siyahi kızına 'Bu senin kanında var' diyerek başında pirinç çuvalı taşıtan anne tepki çekti

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Beyaz anne Kaylee Wilson, evlat edindiği 9 yaşındaki siyahi kızına 'Bu senin kanında var' diyerek başında pirinç çuvalı taşıtmaya çalıştı. Olay çevrimiçi tepki çekti. Wilson, Ganalı kızına 'Bir Afrikalı gibi başına koy' derken, çocuk 9 kiloluk çuvalı taşımakta zorlandı. Wilson eleştirilere, 'Afrika'da yaşayarak kültürü öğrendik. Onlar gücenmiyor, kültürlerine katılmamızı seviyorlar' diye yanıt verdi. Yorumcular bu davranışı kültürel açıdan duyarsız buldu.

Evlat edindiği siyahi kızına "Bu senin kanında var" diyerek başında pirinç çuvalı taşıtmaya çalışan beyaz bir anne, çevrimiçi ortamda aldığı eleştirilerin ardından yaptığı yorumları savundu.

Dört çocuk annesi Kaylee Wilson'ın, 9 yaşındaki evlatlık kızı Wella'nın bir depo mağazasında başında pirinç çuvalı dengelemeye çalışırken çektiği video, sert eleştirilere yol açtı.

Wilson'ın, Gana doğumlu kızına "Bir Afrikalı gibi başına koy" dediği duyuluyor. Genç kız 9 kiloluk pirinç çuvalını başına koymaya çalışırken zorlanırken, Wilson ona "Hadi, hadi. Bunu nasıl yapacağını bilmen gerek. Bu senin kanında var" diyor.

Video üzerinde "Nijerya'ya vardığımızda daha fazla eğitim yapacağız" yazan bir altyazı beliriyor. Daha sonra Wilson'ın aynı görevi denediği ve çuvalın ağırlığını fark ettiği görülüyor.

Wilson, eleştirilere karşı Instagram'da "Çeşitli Afrika ülkelerinde 2 yıldan fazla yaşayarak kültürü öğrendik ve insanlarla zaman geçirdik. Onlar gücenmiyor ve kültürlerine katıldığımızda ÇOK SEVİNİYORLAR" diye yanıt verdi.

Çevrimiçi yorumcular, Wilson'ın sözlerini kültürel açıdan duyarsız ve saygısız bularak sert tepki gösterdiler. Birçok kişi, bu davranışın çocuk istismarı olduğunu ve genç kızın daha iyi bir aileyi hak ettiğini belirtti.

Sosyal medyadaki başka bir paylaşımda, ailenin bu yıl içinde Afrika'dan üçüncü bir bebek evlat edinmeyi ve en az altı ay boyunca Nijerya'ya taşınmayı planladığı açıklandı.

Wilson, "Son birkaç ayda daha da fark ettik ki çocukları evlat edinmek bizim asıl görevimiz - Tanrı'nın bize işaret ettiği çocukları gidip almak ve onları çiftliğimize getirerek iyileşmeleri, sevilmeleri ve ailemizde büyütülmeleri için" diye yazdı.

9 yaşındaki siyahi kızına 'Bu senin kanında var' diyerek başında pirinç çuvalı taşıtan anne tepki çekti

9 yaşındaki siyahi kızına 'Bu senin kanında var' diyerek başında pirinç çuvalı taşıtan anne tepki çekti

9 yaşındaki siyahi kızına 'Bu senin kanında var' diyerek başında pirinç çuvalı taşıtan anne tepki çekti

9 yaşındaki siyahi kızına 'Bu senin kanında var' diyerek başında pirinç çuvalı taşıtan anne tepki çekti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık İnsan Hakları Sosyal Medya 3-sayfa Afrika Çocuk Dünya Gana

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Yorumlar (1)

GÖKHAN UZUNALİ :

eeeee..Ne olmuş yani

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