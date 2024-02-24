Üye Girişi
Haberler

60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan fenomen ölümden döndü

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Antalya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, 60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamaktayken halatların kopmasıyla yaklaşık 20 metrelik boşluğa düştü. Kuşçu, beline bağlı ipin düğümünün bir yere takılmasıyla ölümden döndü. Halatın kopması ve Kuşçu'nun boşlukta savrulması, vücuduna bağladığı kamerayla anbean kaydedildi.

Antalya Konyaaltı ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, çektiği ekstrem spor ve tırmanış videolarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 60 metrelik bir uçuruma hamak vurarak video çekmek isteyen fenomen, bağlı olduğu halatın kopmasıyla ölümden döndü.

ELLERİ KESİLDİ, 2 SAATTE KURTARILDI

Son olarak geçen hafta sonu Güver Uçurumu Kanyonu'nda video çeken Kuşçu, arkadaşıyla gittiği bölgede, 60 metrelik uçurumun ortasına hamak kurdu. Burada geçireceği 24 saati kaydetmeyi planlayan Kuşçu, tedbirlerini aldıktan sonra halatlarla ortadaki hamağa doğru hareket etti. Hamağın üzerinde bir süre duran ve video kaydını başlatan Kuşçu, bu sırada da "Bana bir şey olursa hakkınızı helal edin" dedi. Cümlesini bitirmesiyle hamağı tutan halatlardan biri kopan Kuşçu, 60 metrelik uçurumda boşluğa düştü. İlk anda ne olduğunu anlayamayan Kuşçu, bir süre sonra halatlara tutundu. Elleri kesilen ve 20 metre boşluğa düşen Kuşçu, beline bağladığı ipin düğümünün bir yere takılmasıyla uçurumun dibine düşmekten kurtuldu. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekibi, yaklaşık 2 saatlik uğraşla Kuşçu'yu bulunduğu yerden alıp kurtardı. Kuşçu'nun vücudundaki kamera sayesinde yaşananlar anbean kaydedildi.

60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan fenomen ölümden döndü

"DÜĞÜMÜN TAKILMASIYLA HAYATTA KALDIM"

Yaşadıklarını anlatan Ozan Kuşçu, "60 metrelik bir uçurumun ortasına üçgen bir hamak kurdum ve 24 saat boyunca hayatta kalmaya çalışacaktım. Platformun üzerine çıktım. Çıktığımda da içimde kötü bir his vardı aslında. O yüzden arkadaşıma 'Hakkınızı helal edin' dedim ve 3 saniye sonra hamaktaki ip bir anda koptu. Kendimi boşlukta buldum ve 15-20 metre boşlukta süzüldüm. İpi tutmaya çalışırken ellerim ve parmaklarım yandı. İpin sonuna attığımız düğümün takılmasıyla hayatta kaldım. Ne hissettiğimi bilmiyorum, olayın şokuyla bir süre kendime gelemedim" dedi.

60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan fenomen ölümden döndü

"HAYATTA OLMAM BÜYÜK ŞANS"

Düştüğü yerden kurtulmasının yaklaşık 2 saat sürdüğünü söyleyen Kuşçu, "Çok güvenlik önlemi almıştık ama bunlar başımıza geldi. Hiç beklemiyordum resmen ölümden döndüm. İlk etapta kurtulacağımı düşünmedim çünkü 60 metreye doğru dengesiz bir şekilde düşüyordum. Düşsem kayalıklara çarpardım, kurtulma şansım yoktu. Hayatta olmam büyük bir şans. Anneme bu durumdan bahsedemedim. Çünkü kendisi çok üzülüyor. Amacım zaten ekstrem sporları yaymak, ne olursa olsun videoları çekmeye devam edeceğim. 1 milyon aboneye ulaşırsam Everest'e tırmanacağım" diye konuştu.

60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan fenomen ölümden döndü

60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan fenomen ölümden döndü

60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan fenomen ölümden döndü

60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan fenomen ölümden döndü

60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan fenomen ölümden döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya 3.Sayfa Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı nereden izlenir? PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title