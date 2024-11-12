5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuk feci şekilde yanarak yaşamını yitirdi. Aras Bulut, Masal Işık, Aslan Miraç, Funda Peri, Fadime Nefes Akcan kardeşler, bugün düzenlenecek törenle Selçuk ilçesinde bulunan Acarlar Mezarlığı'nda defnedilecek.

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı.

KAPI KİLİTLİYDİ, MAHSUR KALDILAR

Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

BABALARI CEZAEVİNDE

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğdu. Babanın cezaevinde olduğu öğrenilirken, annenin hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

"HEPSİ ÜST ÜSTE ÖLMÜŞLER"

Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, "Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler" dedi.

"O ANDA HURDA SATMAYA GİTMİŞ"

Bir diğer komşu Soner Şahin de, "Akşam yangın bölgesindeydim. Bağrışları duydum evin içindeyken. 'Çocuklarım öldü' diye bağrışmaları duydum. 20 metre karşımızda bir komşumuz. Anne de o sırada olay yerine gelmiş. Olay yerinde çocukların cansız bedeni maalesef yerdeydi. Babası cezaevinde, maddi anlamda çok kötüydü ve annesi o anda hurda satmaya gitmiş" ifadelerini kullandı.

ANNE, KAPI KOLUNU YANINA ALMIŞ

Şahin ayrıca, "Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı." diye konuştu.

ANNENİN İLK İFADESİ

Üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden Melisa Akcan'ın polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Akcan, ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi.

Öte yandan babaları Hakan Akcan 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olan ölen 5 kardeşin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, 5 kardeşin hayatını kaybettiği faciayla ilgili; Akcan ailesinin bakanlık tarafından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile desteklendiğini, yapılan ilave desteklerle birlikte, aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandığını bildirdi.

Öte yandan bakanlık kaynakları, bu yıl içinde bakanlık ekiplerinin ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirdiğini, aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra kardeşlerin devlet himayesine alınması imkanı da sunulduğunu, ailenin sunulan imkanı kabul etmeyerek, çocuklarının alınması durumunda ''kendimize zarar veririz'', ''çocuklarımızı asla vermeyiz'' ifadelerini kullandığını ve çocuklar Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildiğini kaydetti.