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Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler
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Afyonkarahisar'daki bir meslek lisesinde kız öğrencilerin okul içerisinde ve sınıflarında rahatça okey oynayıp sigara içtiği skandal görüntüler ortaya çıktı. Mayıs 2026'da çekildiği belirtilen görüntüleri öğrencilerin kendi TikTok hesaplarında hiç çekinmeden paylaştıkları görüldü.

Afyonkarahisar'daki bir meslek lisesinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye yol açtı. Mayıs 2026'ya ait olduğu ifade edilen videolarda, kız öğrencilerin okul binası ve sınıflar içerisinde rahatça okey oynayıp sigara içtikleri anlar yer aldı.

HİÇ ÇEKİNMEDEN YAYINLADILAR

Öğrencilerin bu görüntüleri kendi TikTok hesaplarından çekinmeden yayınlaması kamuoyunda geniş yankı buldu. Yaşanan disiplin ihlallerinin ardından il milli eğitim müdürlüğünün inceleme başlatması ve ilgili öğrenciler ile okul yönetimi hakkında idari işlem yapması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

bu nesilden ne bekliyordunuz ki.?

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