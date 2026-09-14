Transfere 366 milyon euro harcadılar! 4 maçta tek gol bile atamadılar
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için 366 milyon euro bonservis harcaması yapan Tottenham'da kabus sürüyor. Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan İngiliz ekibi, Premier Lig'de bu sezon çıktığı ilk 4 maçta gol atamazken yalnızca 2 puan toplayabildi.
- Tottenham Hotspur, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için toplam 366 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
- Tottenham, Premier Lig'de oynadığı ilk 4 karşılaşmada gol atamadı; Brentford'a 3-0 ve Newcastle United'a 2-0 mağlup oldu, Nottingham Forest ve Everton ile 0-0 berabere kaldı.
- Tottenham, 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2 puan topladı.
Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da dev transfer harcamalarına rağmen işler yolunda gitmiyor. Londra temsilcisi, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için toplam 366 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Geçtiğimiz sezon küme düşme hattının hemen üzerinde yer alarak ligde kalan Tottenham, 2026-2027 sezonuna da istediği başlangıcı yapamadı.
366 MİLYON EURO HARCADILAR
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için kesenin ağzını açan Tottenham, transferlere toplam 366 milyon euro harcadı. Ancak yapılan büyük yatırım henüz sahadaki sonuçlara yansımadı.
4 MAÇTA TEK GOL YOK
Tottenham, Premier Lig'de oynadığı ilk 4 karşılaşmada rakip fileleri bir kez bile havalandıramadı. Londra ekibi ilk hafta Brentford'a 3-0, ardından Newcastle United'a 2-0 mağlup oldu. Tottenham daha sonraki iki karşılaşmada Nottingham Forest ve Everton ile 0-0 berabere kaldı. Böylece İngiliz ekibi 4 haftada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2 puanla kaldı.
TEPKİLER ARTIYOR
Yaz dönemindeki 366 milyon euroluk harcamaya rağmen henüz gol sevinci yaşayamayan Tottenham'da alınan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Sergilenen futbol nedeniyle taraftarların ve İngiliz basınının yönetime ve teknik heyete yönelik tepkilerinin arttığı belirtildi.