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Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı Haber Videosunu İzle
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. 78 Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, polis ve jandarma ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 Eylül'de ülke genelinde sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik 'Sokaklar Güvende' operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.
  • Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve polis ile jandarmanın katılımıyla 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
  • Operasyonlar uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suç alanlarında faaliyet gösteren yapılara yönelik düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde geniş çaplı operasyonların başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde milletin huzurunu, şehirlerin güvenliğini ve çocukların geleceğini tehdit eden sokak çeteleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

"SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONLARI BAŞLATILDI

Milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında operasyonlar için düğmeye basıldığını açıklayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde 'SOKAKLAR GÜVENDE' operasyonlarını başlattık."

2 BİN 447 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyonların boyutuna ilişkin rakamları da paylaşan Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Polis ve jandarma teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCUDAN KARA PARA AKLAMAYA KADAR

Gürlek, operasyonların uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi çok sayıda suç alanında faaliyet gösteren yapılara yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.

Mücadelenin yalnızca suçluların yakalanmasıyla sınırlı olmadığının altını çizen Gürlek, hedeflerinin suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADAKİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Gürlek, özellikle gençleri sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan yapılara dikkat çekerek, suçun bir güç ve statü unsuru gibi gösterilmesine karşı mücadele edileceğini vurguladı.

Gürlek, hedeflerinden birinin de gençleri sosyal medya üzerinden etkileyerek suç örgütlerine çekmeye çalışan yapıları ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

78 CUMHURİYET BAŞSAVCISINA TEŞEKKÜR

Operasyonlarda görev alanlara teşekkür eden Gürlek, "Bu kapsamlı operasyonların başarıyla yürütülmesinde büyük bir özveriyle görev yapan 78 Cumhuriyet Başsavcımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın fedakâr mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SOKAKLARIMIZ SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKILMAYACAKTIR"

Adalet Bakanı Gürlek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır! Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır! Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır! Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, polis ve jandarma teşkilatlarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhakinen6321@gmail.com:

Tarlabaşı Dolapdere Kuştepe buralara dokunmayın aman tamammi

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Haber YorumlarıReşat GALİP:

Sonunda uyandık

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Haber YorumlarıArif Terzi:

Takdir ediyorum ancak insanları etiketlemekten öteye geçmesini gerçekten istiyorsak suça sürüklenmelerini engellemek ilk amacımız olmalı. Adalet ve ekonomideki olumlu gelişmeler gibi sosyal iyileşmenin temellerini atabileceğimiz alt yapılarıın kurgulaması gerekir.

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Haber YorumlarıGökhan:

Sayın bakanım Akın gürlek gerçekten hayata geçirdiğiniz bu güzel icraatlarınız için sizlere cok teşekkür ediyorum ailem güvende uygulamanız sokaklar güvende uygulamanız ve ne olduğu belli olmayan kisilerin kazandığı paralar devletin kolluk kuvvetlerine yapılan hakaretler ve daha niceleri icin aldığınız önlemler icin sizlere cok teşekkür ederiz

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Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

böyle böyle temizlenecek inşaAllah... ama bataklıkların kurutulması sivrisinekleri ortadan kaldırır... kısas gibi caydırıcı kanunlar şart

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