Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı

Milyonlarca çalışan ve işverenin gündemindeki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hükümetin 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Programı'nda, kamuoyunda "ikinci emeklilik" olarak da bilinen TES'e yer verilmedi.

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni OVP'yi değerlendirerek uzun süredir gündemde bulunan sistemin rafa kaldırıldığını ifade etti.

MAAŞLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

Planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında çalışanların maaşlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılması, işverenlerin de yüzde 3 oranında katkıda bulunması gündemdeydi. Sistemle çalışanlara mevcut emeklilik sistemine ek bir gelir oluşturulması hedefleniyordu. Ancak TES'in 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda yer almamasıyla birlikte maaşlardan yapılması gündemde olan ilave kesinti de şimdilik gündemden çıktı.

TES İÇİN TARİH DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

TES'in hayata geçirilmesine yönelik takvim daha önce de birkaç kez değişmişti. 2023'te yayımlanan OVP'de Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işveren katkısını da içeren TES'e dönüştürülmesi için 2024'ün son çeyreği hedeflenmişti. Bu hedef gerçekleşmeyince takvim 2025'e kaydırıldı. Ardından 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda sistem bir kez daha ertelendi. Yeni OVP'de ise TES başlığına yer verilmedi.

İSA KARAKAŞ: SİSTEM TAMAMEN TIKANDI

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TES'in mevcut ekonomik ve sosyal koşullarda hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını uzun süredir dile getirdiklerini belirtti.

Karakaş, TES konusunda henüz bir kanun teklifinin, hazırlanmış taslağın veya kamuoyuna açıklanmış net bir metnin bulunmadığına işaret ederek, sürecin sürekli ertelendiğini ve sonunda TES başlığının yeni OVP'den çıkarıldığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTEN YAPILACAK KESİNTİ 991 LİRAYI BULACAKTI

2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor. TES kapsamında brüt ücret üzerinden yüzde 3'lük çalışan katkısı alınması halinde asgari ücretli için aylık kesinti yaklaşık 991 TL olacaktı. Karakaş da ilave kesintinin özellikle dar gelirli çalışanların üzerindeki ekonomik yükü artıracağına dikkat çekti.

İŞVERENLERDEN DE YÜZDE 3 KATKI ALINACAKTI

Sistem yalnızca çalışanları değil işverenleri de yakından ilgilendiriyordu. TES'in hayata geçirilmesi durumunda çalışanların yüzde 3'lük katkısının yanı sıra işverenlerden de yüzde 3 oranında katkı alınması öngörülüyordu.

Karakaş, mevcut prim yüküne TES katkısının da eklenmesinin özellikle KOBİ'ler ve küçük işletmeler açısından ek maliyet oluşturacağını ifade etti.

YENİ OVP'DE TES YOK

Yeni Orta Vadeli Program'da TES'e yer verilmemesiyle çalışanların maaşlarından yapılması gündemde olan yüzde 3'lük ilave kesinti de şimdilik uygulanmayacak. Bununla birlikte OVP'de yer almaması, TES'in hukuken kalıcı biçimde kaldırıldığı anlamına gelmiyor; mevcut durumda sistemin hayata geçirilmesine yönelik yeni bir takvim bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com