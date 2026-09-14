Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan gerilimin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre bir grup Fenerbahçe kongre üyesi, Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden çıkarılması talebiyle harekete geçti. Üyelerin hazırladıkları dilekçeleri kulüp yönetimine sunduğu belirtildi.

ACUN ILICALI İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Yapılan başvuruda Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihraç edilmesi talep edildi. Başvurunun ardından gözler Disiplin Kurulu'na çevrildi. Önümüzdeki günlerde toplanması beklenen kurulun, kongre üyelerinin sunduğu ihraç talepli dilekçeleri inceleyerek konuyla ilgili değerlendirmesini yapması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla tırmanmıştı. Yıldırım, basın toplantılarında Ilıcalı'nın geçmişte Ülker Stadyumu'ndaki loca alımı ve loca talepleriyle ilgili çeşitli iddiaları gündeme getirmişti. Acun Ilıcalı'nın da Yıldırım'ın sözlerine sert yanıt vermesiyle iki isim arasındaki polemik büyümüştü. Yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından bir grup kongre üyesinin konuyu disiplin sürecine taşıdığı belirtildi.