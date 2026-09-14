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Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi

Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yaşadığı sert polemikle gündeme gelen Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir grup kongre üyesinin, Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle Disiplin Kurulu'na sunulmak üzere dilekçe verdiği belirtildi.

  • Bir grup Fenerbahçe kongre üyesi, Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle dilekçe hazırlayarak kulüp yönetimine sundu.
  • Fenerbahçe Disiplin Kurulu'nun önümüzdeki günlerde toplanarak ihraç talepli dilekçeleri incelemesi bekleniyor.
  • Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki gerilim, Yıldırım'ın Ülker Stadyumu'ndaki loca alımı ve loca taleplerine ilişkin iddiaları ve Ilıcalı'nın yanıtlarıyla büyüdü.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan gerilimin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre bir grup Fenerbahçe kongre üyesi, Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden çıkarılması talebiyle harekete geçti. Üyelerin hazırladıkları dilekçeleri kulüp yönetimine sunduğu belirtildi.

ACUN ILICALI İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Yapılan başvuruda Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihraç edilmesi talep edildi. Başvurunun ardından gözler Disiplin Kurulu'na çevrildi. Önümüzdeki günlerde toplanması beklenen kurulun, kongre üyelerinin sunduğu ihraç talepli dilekçeleri inceleyerek konuyla ilgili değerlendirmesini yapması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla tırmanmıştı. Yıldırım, basın toplantılarında Ilıcalı'nın geçmişte Ülker Stadyumu'ndaki loca alımı ve loca talepleriyle ilgili çeşitli iddiaları gündeme getirmişti. Acun Ilıcalı'nın da Yıldırım'ın sözlerine sert yanıt vermesiyle iki isim arasındaki polemik büyümüştü. Yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından bir grup kongre üyesinin konuyu disiplin sürecine taşıdığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Herhalde Acun bu sefer Azîz Yıldırımın damarına iyi basmış. Bu kadar celallendiğine göre....

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Haber Yorumlarıd.huseyin55@gmail.com:

hemde hemen atılmalı

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