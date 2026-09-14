Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de Galatasaray'a konuk olacak Barcelona, İspanya'da yoluna kayıpsız devam ediyor. LaLiga'nın 5. haftasında Levante deplasmanına çıkan Katalan ekibi, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

LAMINE YAMAL'DAN 2 GOL

Barcelona mücadeleye hızlı başladı. Xavi Espart 5. dakikada takımını öne geçirirken, Lamine Yamal 19. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yamal, 48. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırarak duble yaptı.

LEVANTE'NİN ÇABASI YETMEDİ

Levante, 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Roger Brugue'nin golleriyle farkı bire kadar indirdi. Barcelona'da Karim Adeyemi 90+2. dakikada sahneye çıkarak skoru 4-2'ye getirdi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ DURDURULAMIYOR

LaLiga'da oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Barcelona, 15 puana ulaştı. Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne de Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başlamıştı. Galatasaray ise Devler Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 13 Ekim'de Barcelona'yı ağırlayacak.