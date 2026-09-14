Haberler

Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Barcelona, LaLiga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Katalan devi, Levante'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı. Lamine Yamal'ın 2 golle yıldızlaştığı Barcelona, Galatasaray maçı öncesinde formuyla dikkat çekiyor.

  • Barcelona, LaLiga'nın 5. haftasında Levante'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.
  • Barcelona LaLiga'da oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 15 puana ulaştı.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de Barcelona'yı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de Galatasaray'a konuk olacak Barcelona, İspanya'da yoluna kayıpsız devam ediyor. LaLiga'nın 5. haftasında Levante deplasmanına çıkan Katalan ekibi, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

LAMINE YAMAL'DAN 2 GOL

Barcelona mücadeleye hızlı başladı. Xavi Espart 5. dakikada takımını öne geçirirken, Lamine Yamal 19. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yamal, 48. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırarak duble yaptı.

LEVANTE'NİN ÇABASI YETMEDİ

Levante, 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Roger Brugue'nin golleriyle farkı bire kadar indirdi. Barcelona'da Karim Adeyemi 90+2. dakikada sahneye çıkarak skoru 4-2'ye getirdi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ DURDURULAMIYOR

LaLiga'da oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Barcelona, 15 puana ulaştı. Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne de Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başlamıştı. Galatasaray ise Devler Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 13 Ekim'de Barcelona'yı ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor

Savaşta korkulan oldu! Başkente gece yarısı bomba yağdırdılar
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıertuğrul ersoy:

barca 3

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

Öğrencileri merak edip odaya girdi! Acı manzarayla karşılaştılar
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti

Acı haber canlı yayında geldi, izleyicileriyle paylaştı
Gülben Ergen yaz tatiline böyle veda etti! Son günün tadını çıkardı

Ünlü şarkıcı yaz tatiline böyle veda etti! Havuzda keyifli anlar
Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak

Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak
Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi

Acun'a büyük şok! İhraç edilecek
Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm

Maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm