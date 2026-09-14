Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilen sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi hukuka aykırı işlemler nedeniyle aralarında eski İstanbul Savcısı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 21 ihraç hâkim ve savcı hakkındaki süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Haklarında “son soruşturmanın açılması” talep edilen isimlerle ilgili Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin zamanaşımı gerekçesiyle verdiği karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

BAŞSAVCILIK ZAMANAŞIMI KARARINA İTİRAZ ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'den ihraç edilen hâkim ve savcılar lehine verilen zamanaşımı kararının kaldırılmasını istedi.

Başsavcılık itirazında, dosyaya konu eylemlerin “münferit adli hata” olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Söz konusu eylemlerin Anayasayı ihlal suçunun icrai hareketleri ile zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

21 İHRAÇ HÂKİM VE SAVCI HAKKINDA SÜREÇ

Haklarında “son soruşturmanın açılması” talep edilen isimler şöyle:

Zekeriya Öz — Eski İstanbul Savcısı

Fikret Seçen — Eski İstanbul Savcısı

Süleyman Pehlivan — Eski İstanbul Savcısı

Mehmet Ali Pekgüzel — Eski İstanbul Savcısı

Nihat Taşkın — Eski İstanbul Savcısı

Ercan Şafak — Eski İstanbul Savcısı

Mehmet Murat Yönder — Eski İstanbul Savcısı

Mehmet Murat Dalku — Eski İstanbul Savcısı

Hasan Hüseyin Özese — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

Hüsnü Çalmuk — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

Metin Özçelik — Eski İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

Ömer Diken — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

Mehmet Karababa — Eski İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

Dr. Sedat Sami Haşıloğlu — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

Davut Bedir — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

İdris Asan — Eski İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

Rüstem Eryılmaz — Eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

Yakup Hakan Günay — Eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

Ali Efendi Peksak — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

Murat Üründü — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi

İSTANBUL ANADOLU 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARI KALDIRDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin zamanaşımı gerekçesiyle verdiği kararı tamamen ortadan kaldırdı.

Mahkeme, dosyanın yeniden gereğinin yapılması ve yargılama sürecinin önünün açılması amacıyla Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

DOSYA YENİDEN BAKIRKÖY 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE

İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla birlikte, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu ihraç hâkim ve savcılarla ilgili zamanaşımı gerekçesiyle verilen karar ortadan kalktı.

Dosya, mahkemenin kararının ardından yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin önüne geldi. Böylece haklarında “son soruşturmanın açılması” talep edilen isimlerle ilgili yargılama sürecinin devam etmesinin önü açıldı.

Kaynak: Haberler.com