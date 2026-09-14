Sen bu hallere düşecek adam mıydın Tedesco? Resmen madara oldu
Serie A'nın 4. haftasında Napoli, sahasında Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna'yı 1-0 mağlup etti. Son 2 maçındaki yenilgilerin ardından kazanan Napoli puanını 6'ya yükseltirken, Bologna 4 hafta sonunda yalnızca 1 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli ile Bologna, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
LOBOTKA 3 PUANI GETİRDİ
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren gol 66. dakikada Stanislav Lobotka'dan geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli sahadan 3 puanla ayrıldı.
NAPOLI 2 MAÇ SONRA KAZANDI
Son iki haftada Como ve Inter karşısında mağlubiyet yaşayan Napoli, Bologna galibiyetiyle kötü gidişine son verdi. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı.
TEDESCO 1 PUANDA KALDI
Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna'nın kötü başlangıcı ise devam etti. İlk 4 haftada 3. mağlubiyetini alan Bologna, yalnızca 1 puan toplayabildi.
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Napoli gelecek hafta Fiorentina deplasmanına konuk olacak. Bologna ise sahasında Torino ile karşılaşacak.