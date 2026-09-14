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18 yaşındaki motorcunun kahreden sonu! Ehliyetini 20 gün önce almıştı

18 yaşındaki motorcunun kahreden sonu! Ehliyetini 20 gün önce almıştı Haber Videosunu İzle
18 yaşındaki motorcunun kahreden sonu! Ehliyetini 20 gün önce almıştı
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Antalya'da 18 yaşındaki Mehmet Ege Sula isimli genç, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Sula'nın ehliyetini henüz 20 gün önce aldığı öğrenildi.

  • Antalya'da 18 yaşındaki Mehmet Ege Sula, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp trafik levhasına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Tonguç Caddesi'ndeki Tonguç Altgeçidi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.
  • Motosiklet, sürücünün levhaya çarpmasının ardından yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Antalya'da ehliyetini 20 gün önce aldığı öğrenilen 18 yaşındaki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Tonguç Caddesi Tonguç Altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ege Sula'nın kullandığı 07 BSA 572 plakalı motosiklet Tonguç Altgeçidine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. 

Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparken, motosiklet ise yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi.

KAHREDEN SON

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Alt geçit tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

EHLİYETİNİ ALALI 20 GÜN OLMUŞ

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Mehmet Ege Sula'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra yol ortasında durabilen motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. 

Öte yandan Mehmet Ege Sula'nın ehliyetini henüz 20 gün önce aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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