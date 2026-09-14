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Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı

Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı Haber Videosunu İzle
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
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Ulu Önde Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken bir adamın 30 bin TL karşılığında düğünlere katılması büyük tartışma yarattı. Atatürk'ü çağrıştıran kıyafetlerle davetlere katılan adam için çok sayıda kişi "Atatürk sevgisini istismar ediyorlar" yorumunda bulunarak tepki gösterdi.

  • Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan bir adam, düğünlere katılım karşılığında 30 bin TL alıyor.
  • Adamın düğünlere ücret karşılığında katılması sosyal medyada 'Atatürk sevgisini istismar ediyorlar' yorumlarıyla eleştirildi.
  • Olay, Atatürk'e benzerliğin ticari amaçla kullanılmasının doğru olup olmadığı konusunda tartışma yarattı.

Ulu Önde Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan bir adamın ücret karşılığında düğünlere katılması sosyal medyanın gündemine oturdu. Adamın düğünlere katılım karşılığında 30 bin TL aldığı belirtildi.

30 BİN TL'YE DÜĞÜNLERE KATILIYOR

Atatürk'ü çağrıştıran kıyafeti ve fiziksel benzerliğiyle düğünlere katılan adam, gittiği davetlerde yoğun ilgi görüyor. Katıldığı son düğünde de davetliler adamın etrafında toplanırken çok sayıda kişi cep telefonuyla kayıt aldı.

"ATATÜRK İSTİSMARI" TEPKİSİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından eleştiriler de peş peşe geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Atatürk'e olan fiziksel benzerliğin para karşılığında düğünlere katılmak için kullanılmasına tepki gösterdi. Paylaşımlarda "Atatürk sevgisini istismar ediyorlar" yorumu öne çıktı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Adamın düğünlere ücret karşılığında katılması bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, davetlilerin gösterdiği yoğun ilgi de dikkat çekti. Olay, Atatürk'e benzerliğin ticari amaçla kullanılmasının doğru olup olmadığı konusunda tartışma yarattı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıDi:

Lailik işte

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMÜNİR VERİVER:

olm laiklik, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesidir.

yanıt5
yanıt6
Haber YorumlarıFLOZOF:

Tarikat talebesi konuştu :)

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıAhmet ates:

Rezillik

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Düşünemeyen adamlar bu kadar parayı bu adama veriyorsa bu adamın hiçbir suçu yok

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıBozkurt:

Çok güldüm

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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