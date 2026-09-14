Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı

Ulu Önde Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan bir adamın ücret karşılığında düğünlere katılması sosyal medyanın gündemine oturdu. Adamın düğünlere katılım karşılığında 30 bin TL aldığı belirtildi.

30 BİN TL'YE DÜĞÜNLERE KATILIYOR

Atatürk'ü çağrıştıran kıyafeti ve fiziksel benzerliğiyle düğünlere katılan adam, gittiği davetlerde yoğun ilgi görüyor. Katıldığı son düğünde de davetliler adamın etrafında toplanırken çok sayıda kişi cep telefonuyla kayıt aldı.

"ATATÜRK İSTİSMARI" TEPKİSİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından eleştiriler de peş peşe geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Atatürk'e olan fiziksel benzerliğin para karşılığında düğünlere katılmak için kullanılmasına tepki gösterdi. Paylaşımlarda "Atatürk sevgisini istismar ediyorlar" yorumu öne çıktı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Adamın düğünlere ücret karşılığında katılması bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, davetlilerin gösterdiği yoğun ilgi de dikkat çekti. Olay, Atatürk'e benzerliğin ticari amaçla kullanılmasının doğru olup olmadığı konusunda tartışma yarattı.

Kaynak: Haberler.com