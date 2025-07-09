3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
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3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
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Türkiye'nin üç farklı ilinde çıkan yangınlar, hem doğal alanları tehdit etti hem de ulaşımda aksamalara yol açtı. Uşak ve Edirne'de çıkan yangınlar kontrol altına alınırken Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ise alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Maksempınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

2 FARKLI ALANDA DEVAM EDEN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgede 2 farklı alanda devam eden yangına, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler, karadan ise arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

BİR YANGINDA EDİRNE'DE

Öte yandan bir yangın da Edirne'nin Küçükdöllük köyündeki anız alanında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede mera alanına sıçradı.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

KÖYLÜLER DE SU TANKERLERİ VE TRAKTÖRLERLE ALEVLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, jandarma, Karayolları ve Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA sevk edildi. Köylüler de yangına su tankerleriyle müdahale ederken, traktörlerle anız ve mera alanlarını sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI YOLU KAPATILDI

Yangının Lalapaşa ilçesine bağlı Korucuköy ve Kayapa köylerinin mera ve anız alanlarına da sıçraması üzerine polis ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Sürücüler yangın riski bulunmayan alternatif güzergahlara yönlendirildi.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin uzun süreli mücadelesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden kara yolu da yeniden trafiğe açıldı.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

1000 DEKARLIK ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 1000 dekar anız ve mera arazisi zarar gördü.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

UŞAK'TA TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI:2 GÖZALTI

Uşak'ta ise merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde saman balyalama makinesinden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık ve meşelik alana sıçradı.

6 helikopter 2 uçak 3 dozer ve çok sayıda arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerince yangına ilişkin yürütülen soruşturmada tarla sahibi O.A. ile saman balyalama makinesinin sahibi R.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

2B orman kanunu acilen iptal edilmeli. Orman vasfından çıksın diye ormanları yakıyorlar. 2B vatana ihanettir..

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