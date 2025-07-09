3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Maksempınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 FARKLI ALANDA DEVAM EDEN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgede 2 farklı alanda devam eden yangına, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler, karadan ise arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

BİR YANGINDA EDİRNE'DE

Öte yandan bir yangın da Edirne'nin Küçükdöllük köyündeki anız alanında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede mera alanına sıçradı.

KÖYLÜLER DE SU TANKERLERİ VE TRAKTÖRLERLE ALEVLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, jandarma, Karayolları ve Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA sevk edildi. Köylüler de yangına su tankerleriyle müdahale ederken, traktörlerle anız ve mera alanlarını sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI YOLU KAPATILDI

Yangının Lalapaşa ilçesine bağlı Korucuköy ve Kayapa köylerinin mera ve anız alanlarına da sıçraması üzerine polis ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Sürücüler yangın riski bulunmayan alternatif güzergahlara yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin uzun süreli mücadelesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden kara yolu da yeniden trafiğe açıldı.

1000 DEKARLIK ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 1000 dekar anız ve mera arazisi zarar gördü.

UŞAK'TA TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI:2 GÖZALTI

Uşak'ta ise merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde saman balyalama makinesinden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık ve meşelik alana sıçradı.

6 helikopter 2 uçak 3 dozer ve çok sayıda arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerince yangına ilişkin yürütülen soruşturmada tarla sahibi O.A. ile saman balyalama makinesinin sahibi R.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İHA