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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim'deki sunumuyla başlayan bütçe maratonunun komisyon aşaması tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinin ayrı ayrı ele alındığı görüşmelerin ardından teklifin TBMM Genel Kuruluna sunulmasının önü açıldı.

BÜTÇE AÇIĞI 3,8 TRİLYON LİRA OLACAK

2027 yılında bütçe giderlerinin 2026 yıl sonu gerçekleşme tahminine göre yüzde 38,7, bütçe gelirlerinin ise yüzde 37,5 artması öngörülüyor. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 3,5 olması hedefleniyor.

Personel giderleri için yaklaşık 6 trilyon 739 milyar lira, faiz ödemeleri için ise 3 trilyon 975 milyar lira kaynak öngörülüyor.

VERGİ GELİRLERİNDE 19,9 TRİLYON LİRALIK HEDEF

Bütçe kapsamında 2027 yılında 19 trilyon 906 milyar lira vergi geliri elde edilmesi hedefleniyor. Başlıca vergi kalemlerine ilişkin gelir tahminleri şöyle:

Katma Değer Vergisi (KDV): 5 trilyon 681,4 milyar lira

Gelir Vergisi: 5 trilyon 533 milyar lira

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): 3 trilyon 283,9 milyar lira

Kurumlar Vergisi: 2 trilyon 223,4 milyar lira

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV): 990,1 milyar lira

Harçlar: 748,2 milyar lira

Damga Vergisi: 467,3 milyar lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): 175,1 milyar lira

EĞİTİME 3,7 TRİLYON LİRALIK KAYNAK

Eğitim alanına ayrılması öngörülen toplam kaynak 3 trilyon 747 milyar liraya ulaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı için 2 trilyon 459 milyar lira, yükseköğretim kurumları için ise 872 milyar lira ödenek öngörülüyor.

SAĞLIK HARCAMALARI 4,5 TRİLYON LİRAYA ULAŞACAK

Merkezi yönetim bütçesinin yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu ve yükseköğretim kurumlarının sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ayrılacak toplam kaynağın 4 trilyon 532 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

SAVUNMA VE GÜVENLİĞE 3,4 TRİLYON LİRA

Savunma Sanayii Destekleme Fonu dahil olmak üzere savunma ve güvenlik harcamaları için toplam 3 trilyon 454 milyar lira kaynak ayrılması öngörülüyor.

SOSYAL YARDIMLARA 1,3 TRİLYON LİRA

Dar gelirli vatandaşlar, yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardım ve destekler için 2027 yılında toplam 1 trilyon 341 milyar lira kaynak ayrılması planlanıyor.

SIRADA GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VAR

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin aralık ayında TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Genel Kurulda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak bütçe kanunu, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi