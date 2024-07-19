21 yaşındaki Arjantinli influencer, Catalina Gutierrez takıntılı sınıf arkadaşı tarafından öldürüldü

Arjantin'in Cordoba şehrinde, 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Catalina Gutierrez'in cesedi, annesinin arabasında yanmış halde bulundu. Polis, cinayetin şüphelisi olarak Gutierrez'in sınıf arkadaşı Néstor Soto'yu tutukladı.

Olay, Gutierrez'in arkadaşlarıyla bowling oynamaya giderken kaybolmasıyla başladı. Ailesi ve arkadaşları, genç kadından haber alamayınca polise başvurdu. Kız kardeşinin telefon konumunu tespit etmesiyle Gutierrez'in cesedi bulundu.

Soruşturma sırasında ifadesi alınan Soto, aniden suçunu itiraf etti. Polis, Soto'nun Gutierrez'i "hayatının aşkı" olarak gördüğünü, ancak aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirtti.

Otopsi sonuçlarına göre, Gutierrez boğularak öldürülmüş ve vücudunda çeşitli darp izleri bulunmuştu. Cinsel saldırı izi tespit edilmedi.

Gutierrez'in babası, kızını "mükemmel bir evlat" ve "kusursuz bir öğrenci" olarak tanımladı ve adalet istedi. Aile, Soto'nun daha önce evlerine sık sık geldiğini, ancak kızlarının onunla ilgili herhangi bir şikayetinden haberdar olmadıklarını söyledi.

Bu trajik olay, Arjantin'de büyük üzüntü ve şok yarattı. Soruşturma devam ederken, toplum bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için çözüm arayışında.