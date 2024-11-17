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17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı

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İstanbul Sultangazi'de polis, 17 yaşındaki bir kızla otele girmeye çalışan Erdinç B.'yi durdurdu. Üzerinden uyuşturucu da çıkan şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Gerginlik hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, gözaltına alınan şüphelilerin toplam 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sultangazi'de yanındaki kızla otele girdiği sırada polis ekiplerinin durdurduğu Erdinç B.'nin üzerinden uyuşturucu çıkarken kimlik kontrolünde kızın yaşının 17 olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolüne götürülen Erdinç B.'nin yakınlarıyla polisler arasında arbede çıktı. Yaşananlar hastanenin güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerin toplamda 40 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, elinde siyah poşet olan bir kişiyi, yanındaki kızla otele gireceği esnada durdurdu. Polis kimlik kontrolünü yaptığı sırada iddiaya göre Erdinç B. (22), "Sıkıntı yok abi buradayız, kız arkadaşımla otele gireceğiz. Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz? Bırakın bizi işimize gücümüze bakalım" dedi. Kimlik kontrolünde şüphelinin yanındaki kızın yaşının 17 olduğu ortaya çıktı.

ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Erdinç B.'ye üst aramasını yapan polis, 0,90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine Erdinç B. gözaltına alınırken, 17 yaşındaki Y.G. isimli kızda polis otosuna bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü. Hastaneye gelindiği sırada Erdinç B., polis ekiplerini "ben akrabalarıma haber verdim. Şimdi buraya gelecekler, siz o zaman görürsünüz" diyerek tehdit etti.

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polis üzerine saldı

POLİSİ TEHDİT EDİP DİRENDİLER

Hastaneye gelen Erdinç B.'nin yakınları Ömer B. (37), Eyüp Ç. (19), Harun K. (27), Ufuk B. (24) ve Vedat B. (31) polis ekiplerine, "kardeşimizi niye alıyorsunuz ne suçu var alamazsınız" diyerek Erdinç B.'yi kaçırma girişiminde bulundu. Yaşanan arbede nedeniyle takviye çağrısında bulunulması üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada şüpheliler polis ekiplerini, "Siz üzerinizdeki üniformayı çıkartmayacak mısınız, sizi tek tek bulup bunların hesabını soracağız, sizi yakalayacağız, evinizi, ailenizi bulacağız" diyerek tehdit etti.

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polis üzerine saldı

GÖZALTINDA KENDİLERİNİ YARALADI İDDİASI

Takviye ekiplerin hastaneye gelmesiyle 6 şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Hastane içerisinde taşkınlık çıkartıp saldırgan hareketlerine devam etmeleri üzerine şüpheliler, boş bir odaya alındı. Şüphelilerin burada da kafalarını duvarlara vurup polis ekiplerine kafa atmaya çalıştığı ve kendilerini yere attıkları öne sürüldü. Kelepçeli halde olan Ufuk B.'nin bel kısmında polis tarafından fark edilen bıçağa ise el konuldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polis üzerine saldı

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Hastaneden çıkartılan şüpheliler ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ömer B.'nin arbede sırasında gözünden yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı ve görme kaybı olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 5 şüpheli, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'reşit olmayan ile cinsel ilişki', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polis üzerine saldı

ŞÜPHELİLERİN 40 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Erdinç B.'nin 4 adet, Eyüp Ç.'nin 12 adet, Harun K.'nın 12 adet, Ufuk B.'nin 4 adet ve Vedat B.'nin 5 adet, hastanede tedavi gören Ömer B.'nin ise 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Kız çocuğu Y.G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Bu ülkede şansa yaşıyoruz. Etrafımız patlamaya hazır suçlularla dolu. Adamlar polise bile kafa tutuyor yanlışlıkla bize bulaşsalar buyrun cenaze namazına. Sonrası mı biz toprağa suçlular adli kontrolle dışarıda başka kurban aramaya.

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Haber YorumlarıDeniz Kaçar:

Yahu kardeşim verdiğiniz haber mi yalan yoksa hukuk mu işlemiyor. Haberde polislere tehdit santaj her bok var. Neden serbest bırakılıyor.

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Haber YorumlarıCradle Stone:

BENİM KEMAL KILIÇDAROĞLU BAŞKANIM ADALET YÜRÜYÜŞLERİ YAPARKEN HEPİNİZ NERDEYDİNİZ ...ADALETİN BUMU DÜNYA NE BİÇİM SİSTEM YAA NİYE SERBEST BUNLARRR ADALET BAKANI KİM NEDEN HEP AKPDEN OLUNUYOR ..

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Haber YorumlarıCradle Stone:

1.NİYE SERBEST KALIYORLAR 2.ADALET BAKANI AKPLİ 3.TÜRKİYEDE YAŞANMAZ HALE GELDİ CEHENNEMİ YAŞIYORUZ .

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Haber YorumlarıAtilla Tanin:

Soytarılar sistemi çözmüş birşey olmayacağından eminler Polise gel kapıda bekliyorum demiş Biliyor adli kontrolle serbest kalacağını

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

serbest bırakmak yetmez plakette verin adaletiniz batsın tegmenlere soruşturma suçlulara ödül oy verenler eserinizle gurur duyun

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Haber YorumlarıÖnder:

Adalet olmayınca nasılsa çıkarız diyorlar

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Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Adamların bir sürü suç kaydı var dışarı salınıyor gerçek vatanları kuzey ırak a neden gönderilmiyor osmanlı seni seviyordum ama bunları başımıza bela eden sensin

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Haber YorumlarıSefer Çiloğlu:

isde türk adaleti tecavüzcü tacizci ve 40 suç kaydı olanlar dışarıda polis vuruyor biz pkk millet vekiline yorum yabinça 40 binlira ceza verdik yazık bu devlete

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Haber YorumlarıMevlut123:

Bu ülkede adalet kız çocuğu ismi olarak bile yakısmışmıyor

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