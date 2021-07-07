3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var
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3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Düzce'de sel nedeniyle mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Sakarya Akyazı'da selde kaybolan 78 yaşındaki vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ta ise taşan dere hayatı felç etti.

Şiddetli yağış Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta sele neden oldu. Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış, yol çökmelerine, dere taşmalarına ve su baskınlarına neden oldu.

PEK ÇOK YOL HASAR GÖRDÜ

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere Cumayeri ve Akçakoca ilçesini bağlayan yolun çok büyük hasar gördüğünü söyledi.

3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp va

85 YAŞINDAKİ KADIN EKİPLER SAYESİNDE KURTARILDI

Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvan telef olurken, tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda traktör ve otomobil ile tarım aletleri, sele kapıldı. Sel sebebiyle evinde mahsur kalan ve yürüyemeyen 85 yaşındaki Adile Karataş, AFAD ve DAKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp va

103 KİŞİ KURTARILDI

2 sene önce 7 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiği Cumayeri ilçesine bağlı Esmahanım köyü, bir kez daha sele teslim oldu. Köyde bulunan evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Sel nedeniyle köylerde mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı, 88 kişi de tedbir amaçlı tahliye edildi.

3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var

SAKARYA'DA 1 KİŞİ KAYIP

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde ise sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı. Evinin önünde taşkın nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan Sami Ö. (78), bu sırada sele kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var

ÇÖKME NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI

Mudurnu Deresi üzerinde bulunan Beldibi Mahallesi'nden geçen köprüde de çökme meydana geldi. Hanyatak, Boztepe, Mansurlar, Şahinler, Kayabaşı, Dere mahalleleri ile Açelya Yaylası'na geçişi sağlayan köprü, yaya ve araç ulaşımına kapatıldı.

3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var

ZONGULDAK DA SELE TESLİM

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde de aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Sel nedeniyle onlarca ev ve iş yerini su bastı. Beldede iki ayrı derenin taşması nedeniyle onlarca dükkan ve çok sayıda otomobil sular altında kaldı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ile Ormanlı Belediyesi ekipleri beldede esnaflara yardımcı olmaya çalışırken, esnaf dükkanlara dolan suları boşaltabilmek için yoğun çaba harcıyor.

İşte 3 ildeki felaketten görüntüler:

3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var



3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 de kayıp var
Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı
Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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