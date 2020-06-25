25 Haziran Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020 İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, GÜLAÇTI, GÜLCAN, KEMALİYE, KOZLUK, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2523844) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523844)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 25.06.2020 14:30 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANDIZ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, İLKE sk/ TAŞOLUK mah SELÇUKLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2525012) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 25.06.2020 16:00 - 25.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah DİLBER, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2531613) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 25.06.2020 18:00 - 25.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1817., 1820., 1821., 1822., 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1835., 1838., 1839., 1840., 1841. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527628) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527628)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 25.06.2020 18:00 - 25.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1808., 1809., 1811., 1814., 1822., 1823., 1826., 1827., MASLAK, PAZAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527626) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527626)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 25.06.2020 20:00 - 25.06.2020 21:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ- FATİH MAHALLESİ, 1835.sk,1836.sk,Cami cd bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527764) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527764)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 25.06.2020 03:00 - 25.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESENLER sk/ ÇINAR mah 746., 750., 752., 753., 754., 756., 757., 758., 759., ESENLER, FATİH sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2528009) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2528009)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 25.06.2020 00:01 - 25.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 608., 609., 610., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 631., 632., 633., BAĞCILAR, KUTSAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2528010) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 25.06.2020 16:00 - 25.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK sk/ SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, ADNAN KAHVECİ, BARBAROS 3., FULYA, GÜL, KAVAKLI, KAVAKLIK, LALE 2, MİMOZA, MİNE, ORKİDE 2, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, YASEMİN, ÇAMLIK, ÇİLİNGİR, ŞAKAYIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2527570) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 25.06.2020 16:00 - 25.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK sk/ SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, ADNAN KAHVECİ, BARBAROS 3., FULYA, GÜL, KAVAKLI, KAVAKLIK, LALE 2, MİMOZA, MİNE, ORKİDE 2, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, YASEMİN, ÇAMLIK, ÇİLİNGİR, ŞAKAYIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2527570) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah HALİT ZİYA UŞAKLIGİL sk/ CEVİZLİK mah EBUZİYA, İSTANBUL sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk/ YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk/ ZEYTİNLİK mah BİLGİ, EBUZİYA, EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCA HASAN, LAMİBEY, MABET, MOR MENEKŞE, ODABAŞI, PANCAR, TAŞEVLER, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527765) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527408) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527408)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527411) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527411)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 25.06.2020 11:00 - 25.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527414) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527414)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 25.06.2020 14:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah SEL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2530990) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 25.06.2020 19:00 - 25.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, KARASU, MANASTIR, NERGİS, SİNAN, YEŞİL ÇAYIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527712) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 25.06.2020 13:00 - 25.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah GÜLAL, HİLAL, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, ÖZDEN sk// SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, FERŞAT, ÖZDEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2526955) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2526955)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 25.06.2020 16:00 - 25.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah BARBAROS, BOSTANCI VELİ, RESSAM HAMDİ BEY, İSMAİLİYE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2531450) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2531450)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 25.06.2020 16:00 - 25.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah BARBAROS, BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, DALBUDAK, MAZHARPAŞA, MEHMET ALİ BEY, SARAY, SERENCEBEY YOKUŞU sk/ YILDIZ mah HASIRCI VELİ, SERENCEBEY YOKUŞU, ÇİTLENBİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2531448) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 25.06.2020 16:30 - 25.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2531111) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 25.06.2020 17:00 - 25.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah AKYOL, CİHANGİR, GÜNEŞLİ, SUSAM, VİŞNE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2531445) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2531445)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 25.06.2020 16:00 - 25.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BANKALAR, ESKİ BANKA, KABAK ÇİÇEĞİ, OKÇU MUSA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2531467) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, FEVZİ ÇAKMAK 1, HAMAM, KEMAL ATATÜRK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2531615) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 25.06.2020 10:00 - 25.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-HİSARBEYLİ MH. ÖRENCİK MAH. CELEPKÖY MAH. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527540) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 25.06.2020 10:00 - 25.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 529., 530., 537., MARMARA, TEPE, ŞEHİT CEVDET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508415) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 379., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 389., 390., 439., CEYLAN, MANDIRA sk/ İNÖNÜ mah 357., 358., 359., 364., 371., 374., 412., 413., 414., BALİNA, MANDIRA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2524706) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2524706)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT İLÇE, ZAFER MAHALLESİ 175., 154., SOKAK bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523905) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523905)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce ÇINAR mah 1401. sk/ ÖRNEK mah 1357., 1359., 1367., 1368., 1369., 1370., 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2525548) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2525548)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 25.06.2020 13:00 - 25.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1400., 1402., 1403., 1404., 1420., 1450. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2524762) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2524762)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 25.06.2020 11:00 - 25.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1152., 1153. sk/ ÇINAR mah 1400., 1405., 1406., 1412., 1415., 1416., 1417., 1419., 1420., 1421., 1427., 1428., 1429., 1430., 1431., 1432., 1434., 1435., 1440., 1441., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2525564) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2525564)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 25.06.2020 14:00 - 25.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102. sk/ MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HASAN KERİM, SULTAN AHMET, SULTAN MURAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524920) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2524920)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 25.06.2020 16:00 - 25.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3023. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2530799) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 25.06.2020 01:00 - 25.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ÇELİK, DEMET, ILGIN, ÜSTKÜME, ŞİFA sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2527379) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527379)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2526272) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2526272)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 25.06.2020 03:00 - 25.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.FERAH ÇIKMAZI, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 1.ZAFER, 3.BÜLBÜL, 4.MENEKŞE, 4.ZAMBAK, ASMALI, AĞAÇLI, BAHÇE, FERAH, GAZİ, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, NAMIK KEMAL, NİLGÜN, ORTAOKUL, OZAN, PELİKAN, SAYA YOKUŞU, SAYA YOLU, ULAŞAN, VARDAR, YAZAR, YENİYOL, ÇALI, ÇIRÇIR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527584) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527584)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 25.06.2020 12:00 - 25.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AYTEN sk/ RAMİ CUMA mah ARİFPAŞA, AYTEN, BOSNA, CUMA CAMİİ, MAHMUDİYE, RAMİ EYÜP YOLU, REŞADİYE, TALİMHANE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527674) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 25.06.2020 03:00 - 25.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, PAZAR TEKKESİ, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TOPKAPI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2527121) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527121)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 25.06.2020 05:00 - 25.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU, EMECE, EMİN MOLLA, ETHEM EFENDİ ÇIKMAZI, FATMA SULTAN CAMİİ, KAYNATA, KUYULU ÇIKMAZI, MARİFETNAME, SULUKULE, UN DEĞİRMENİ, URBAN, ŞEYHÜLİSLAM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2527122) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527122)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 25.06.2020 00:00 - 25.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah HOBYAR MEKTEBİ sk/ CERRAHPAŞA mah ESKİ ARAPLAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2527120) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 25.06.2020 15:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 559., 560., 561., 561/3., KADİR AKDOĞAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2522158) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2522158)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 25.06.2020 17:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZ, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525609) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2525609)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 25.06.2020 00:00 - 25.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148., 1149., 1150., 1174., 1176., 1177., 1203., 1204., 1205., MENDERES sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527583) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 25.06.2020 08:30 - 25.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALİM, AYSUN, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, ERMAN, EĞİTİM, EĞİTİM ÇIKMAZI, FULYA, FUNDA, HEDİYE, KURŞUN, KÜBRA, MANOLYA, MÜJDE, REÇİNE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SEVİM, TAŞOCAĞI, VAKAR, VATAN, YURT sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527655) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1602., 2.NAMIK KEMAL, 3.YILDIZ, ALTAN, ALİ BEY, ATAKAN, AYDINLAR, CELAL ÇIKMAZI, HALKALI, MESİR, SAYDAM, UZUN sk/ KEMALPAŞA mah 1.HALİDE EDİP, CEVHER, HALKALI, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527355) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527355)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.06.2020 10:00 - 25.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 1507., 2.CAN, 2.İNCİ, ANADOLU, AY, BAYRAKTAR, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk/ KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, 1507., 1508., 2.İNCİ, 3.ÇİMEN, AKBABA, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, CENNET KUŞU, CİVCİV, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, FLORYA, GÜVERCİN, PENGUEN, PİLİÇ, TURNA, ÇAKAR, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527371) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527371)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1602., 2.NAMIK KEMAL, 3.YILDIZ, ALTAN, ALİ BEY, ATAKAN, AYDINLAR, CELAL ÇIKMAZI, HALKALI, MESİR, SAYDAM, UZUN sk/ KEMALPAŞA mah 1.HALİDE EDİP, CEVHER, HALKALI, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527356) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1602., 2.NAMIK KEMAL, 3.YILDIZ, ALTAN, ALİ BEY, ATAKAN, AYDINLAR, CELAL ÇIKMAZI, HALKALI, MESİR, SAYDAM, UZUN sk/ KEMALPAŞA mah 1.HALİDE EDİP, CEVHER, HALKALI, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527355) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527355)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.06.2020 10:00 - 25.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 1507., 2.CAN, 2.İNCİ, ANADOLU, AY, BAYRAKTAR, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk/ KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, 1507., 1508., 2.İNCİ, 3.ÇİMEN, AKBABA, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, CENNET KUŞU, CİVCİV, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, FLORYA, GÜVERCİN, PENGUEN, PİLİÇ, TURNA, ÇAKAR, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527371) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527371)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.06.2020 09:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1602., 2.NAMIK KEMAL, 3.YILDIZ, ALTAN, ALİ BEY, ATAKAN, AYDINLAR, CELAL ÇIKMAZI, HALKALI, MESİR, SAYDAM, UZUN sk/ KEMALPAŞA mah 1.HALİDE EDİP, CEVHER, HALKALI, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527356) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 25.06.2020 09:30 - 25.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, AMASYA, ASUDE, AYGÜL, AĞAÇLI, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BEHİÇ, BENGİ, CENGİZ, DERMAN, DOĞANAY, FLORYA, GAZİPAŞA, GÖLET, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, HÜNKAR, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, KETEN, KOZPINAR, KRİSTAL, KUŞAK, KÜRE, NADİR, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, ÇAĞLA, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ, ŞİMŞEK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527319) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 25.06.2020 15:00 - 25.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ALTIN, MİM KEMAL ÖKE, PROF. DR. FEYZİ FEYZİOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2531446) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 25.06.2020 17:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1393., 1395., 1396., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525614) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2525614)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 25.06.2020 15:00 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527742) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.06.2020 13:00 - 25.06.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 107/1. sk/ TELSİZ mah 312., 316., 318., 72., 78., 84/2., 84/4., 84/5., 84/A, 84/C, 85., 85/13., 85/14., 85/15., 85/16., 85/3., 85/4., 85/6., 85/7., 85/8., 85/9., 92/1., BELEDİYE, DR. SADIK AHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523118) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523118)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.06.2020 13:00 - 25.06.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 105/2., 114., 114. ARALIK, 309. sk/ VELİEFENDİ mah 114. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523119) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523119)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.06.2020 09:30 - 25.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 247., 253., 255., 31/7., 37., 39., 39/10., 39/3., 39/7., 39/9., 42/1., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49., 49/2., HASAN SEVİM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk/ YENİDOĞAN mah 240., 41/1A, 41/4., 41/5., 42/1., 44., 45/3., 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., 49., 49/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2523107) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523107)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.06.2020 15:30 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 114/1., 121., 122., 124., 75/11., 75/2., 75/9. sk/ SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 2. sk/ ÇIRPICI mah 301., 75/10., 75/2., MODABAĞ, MODABAĞ 1, MODABAĞ 2, MODABAĞ 3, MODABAĞ 4, MODABAĞ 5, MODABAĞ 7, MODABAĞ 8 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523122) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523122)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.06.2020 15:30 - 25.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 1. YOL, 2. YOL, 4. YOL, 5. YOL, 75/11., 75/11. ÇIKMAZ, 75/12., 75/2. sk/ SEYİTNİZAM mah G/22. sk/ ÇIRPICI mah 75/2., MODABAĞ 1, MODABAĞ 10, MODABAĞ 4, MODABAĞ 8, MODABAĞ 9, SEYİTNİZAM, YULAF TARLASI, YULAF TARLASI (G/1), YULAF TARLASI (G/2) sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523957) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523957)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.06.2020 09:30 - 25.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 239., 250., 255., 256., 258., 259., 39/4., 39/8., 42/3., 42/4., 44/1., 44/2., 44/4., 44/5., 44/6., 44/7., 46., 46/4., 48., 48/4., 48/5., 49/1., 49/2., 51., 51/2., 51/3., 51/4., 58. BULVAR, 58/3., 58/4., 58/5., HASAN SEVİM, MEKTEP ÖNÜ sk/ YENİDOĞAN mah 239., 42/5., 42/6., 46., 48., 58. BULVAR, 58/2., 58/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523110) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523110)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.06.2020 16:00 - 25.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 125., 126. sk/ TELSİZ mah ORKİDE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2530959) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.