23 Nisan şiirleri! 2, 3, 4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel 23 Nisan şiirleri nelerdir? Çocuklar için en güzel 23 Nisan şiirleri!

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Bu özel günün coşkusunu yaşatan 23 Nisan şiirleri ile 23 Nisan en güzel şekilde kutlanıyor. En güzel 23 Nisan ile ilgili şiirler, 23 Nisan şiirleri kısa, 23 Nisan anlamı ve önemi ile ilgili kısa şiirleri! tamamı yazımızda. 2, 3, 4 ve 5 kıtalık Yirmi Üç Nisan şiirleri nelerdir? Kısa 23 Nisan şiirleri haberimizde...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun! Bugünün anlam ve önemini ifade eden birçok 23 Nisan şiiri bulunmaktadır. Sizler için en güzel 23 Nisan şiirlerini derledik ve paylaşacağız. En güzel 23 Nisan şiirleri nedir? 23 Nisan şiirleri! 2, 3, 4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel 23 Nisan şiirleri nelerdir? Kısa ve öz 23 Nisan şiirleri... En kısa 23 Nisan şiirleri nedir? En anlamlı ve duygusal 23 Nisan şiirlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde " 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hâkimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

2, 3, 4 ve 5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN ŞİİRİ

Bu Gün Günlerden 23 Nisan

Hepimizde Nese Heycan

Atamizdan Hediye 23 Nisan

Bu Gün Günlerden 23 Nisan

-

Dünya Cocuklari Bize Geliyor

insanlar Bir Birlerini Taniyor

Bu Gün Neseli Ne Güzel Oluyor

Bu Gün Günlerden 23 Nisan

-

23 Nisan Cocuklara Hediye

Neselensinler Oynasinlar Diye

23 Nisan Kutlu Olsun Hepimize

Bu Gün Günlerden 23 Nisan

Tahsin Seherli

23 NİSAN

23 Nisan

Atam senden armağan

23 Nisan

Çocukların bayramı o an

23 Nisan

Yaşıyoruz çoşkuyu

23 Nisan

Kaldırıyor kaygıyı

23 Nisan

Sevinç ve mutluluk

23 Nisan

İnsanlık için bir umut

23 Nisan

Gurur dolu çocuklar

23 Nisan

Gelecekte onlar var

Cengiz Karadağ

23 NİSAN

Dünyada ilk çocuk bayramı

Türkler kutlar, yirmi üç nisan

Atamın bize armağanı

Kutlu olsun,yirmi üç nisan

Çocuk deyip geçme onları

Yarının kocaman gençleri

Sevinip coşsun gönülleri

Kutlu olsun yirmi üç nisan

Dünyanın çocuğu geliyor

Ülkemiz rengarenk oluyor

El ele bayramı kutluyor

Kutlu olsun,yirmi üç nisan

Çocuk ile çocuk oluruz

Geçmişi yeniden buluruz

Ömür boyu küçük kalırız

Kutlu olsun,yirmi üç nisan

Biliriz bayramlar özümüz

Kutlar sevinç dolar içimiz

Bağımsız oldu Türkiye'miz

Kutlu olsun,yirmi üç nisan

Ömer Gündoğan

SEN TÜRKİYESİN ÇOCUK... 23 NİSAN ANISINA

Şimdi çocuk olmak vardı

Varsın olmasındı kırmızı bisikletim

Kırmızı ayakkabılarım, ponponlu terliklerim

Paylaşıp dondurmamı, simidimi

Çocuk çocuk gülüp ağlayabilseydim

Saç örgülerimdeki kurdelem

Varsın kalsındı takıldığı dalda

Ve umutlarım

Uçurtmamın rengârenk kuyruğunda

Yine o eski ben olabilseydim…

Haberim olmasaydı

Bölücülükten, fitneden fesattan

Oynanan her türlü kirli oyundan

Ergen olduğumda tek derdim

Sivilcelerimden olsaydı

Böylesine kan ağlamasaydı vatan…

Çok üzgünüm çocuk

Atamızın emanetlerini

Yıkadılar kan ve gözyaşıyla

Ne yazık! Sahip çıkamadık vatana

Uygar, aydınlık bir ülke bırakamadık sana…

Yine de çok geç kalmış sayılmayız çocuk

Her karanlık gecenin bir sabahı var

Hadi gel…

Uyandır beni daldığım derin uykudan

Senin çocuk saflığını

Arı, duru yüreğindeki çıkarsız sevgini

Yıldız yıldız serpeceğim

Tüm kötülüklerin üzerine

Kardeşlik, barış ve umut türküsü olacak sesin

Sen huzur, sen güven, sen yarınlarısın ülkenin

Ne fark eder

Dilin, dinin, ırkın, rengin, etnik kökenin

Bu ülkede yaşıyorsan bu ülke senin

Sakın unutma çocuk!

Sen Türkiyesin..

Naime Özeren

23 NİSAN

Egemenlik ulusundur

Yüce önder Atatürk'ün

Çocuklara armağan ettiği gündür

Mutluyuz bugün 23 Nisan

…….

Emek verdi bu millet

O gün attı temellerini

Sevgide, kardeşlikte,dünyada

Ne mutlu bugün 23 Nisan

……

Bugünün küçüğüyüz yarının büyüğü

Coşkuluyuz, gururluyuz hep birlikte

Dünden bugüne artar sevincimiz

Sevinçliyiz bugün 23 Nisan

……

Türk çocuğuyum dünyayla paylaşarak

Kutluyoruz bu bayramı coşarak

Sevgi uçurtmaları uçuralım yeryüzünde

Ne mutlu bugün 23 Nisan

İlhan Koruyucu

ÇOCUK VE BAYRAM 23 NİSAN

Dünya bizim evimiz

Dünyadaki yerimiz

Güzelim Türkiyemiz

Türk çocukları adımız

Al yıldızlı Bayrağımız

Atatürkten armağan

23 nisan bayramımız

Ne mutlu ki bizlere

Bayramımız herkeze

Tüm dünya çocukları

23 nisanda Elele

Figen Şençamlar

23 NİSAN

Kurulan bu Cumhuriyet dogarken,

Bedelini yetim kalarak ödeyen,

Kahraman şehitlerimizin mirası çocuklar,

23 Nisan bayramınız kutlu olsun.

Vatan topragının her karışını,

Kanı ile sulamak için,

Cephelerde çarpışan Gazi çocukları,

23 Nisan bayramınız kutlu olsun.

Türk Ordusunun galibiyetini isteyerek,

Rızkından kesip ordusuna gönderen,

Yüce Türk Milletinin Çocukları,

23 Nisan bayramınız kutlu olsun.

Dünya devletleri içerisinde yalnız,

Sen düşündün Türk çocuklarını.

Atatürk'üm hediyen 23 Nisan'la,

Mutlulugun en yücesini bulduk.

İshak Özlü

23 NİSAN

Egemenliğin, kutlu günü.

Türkün, mutlu günü.

Her yer, bayrak bayrak.

Bugün, 23 Nisan kutlanacak.

Cumhuriyet için, ilk adım.

Düşmanlardan kurtuldu vatanım.

Armağanıdır, çocuklara atamın.

Bugün 23 Nisan kutlanacak.

Türkün, eğilmez başı.

Kazanılan, İstiklal savaşı.

Dalgalanıyor al bayrak.

Bu gün 23 Nisan kutlanacak.

Perihan Pehlivan

KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Bugün, 23 Nisan

Ülkemin Tüm Çocuklarına Sesleniyorum;

Yüce Atamızın Siz Çocuklara Hediye Ettiği,

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Kutluyorum..

Üstünde Özgürce Yaşadığımız Bu Cennet Vatanı,

Tüm Dünya Halklarının Saygı Duyduğu,

Bir Tek Yobaz, Vatan Hainlerinin Saygı Duymayıp, Düşman Olduğu,

O Eşsiz İnsan, M. Kemal Atatürk'e Borçluyuz Diyorum..

Ve Yalnız Ülkemiz Çocuklarını Değil,

Tüm Dünya Çocuklarını, Saygı ve Sevgi İle Selamlıyorum..

Hüseyin Çubuk

23 NİSAN

Egemenliğin, kutlu günü.

Türkün, mutlu günü.

Her yer, bayrak bayrak.

Bugün, 23 Nisan kutlanacak.

Cumhuriyet için, ilk adım.

Düşmanlardan kurtuldu vatanım.

Armağanıdır, çocuklara atamın.

Bugün 23 Nisan kutlanacak.

Türkün, eğilmez başı.

Kazanılan, İstiklal savaşı.

Dalgalanıyor al bayrak.

Bu gün 23 Nisan kutlanacak.

28. MART. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan

BUGÜN 23 NİSAN

Bugün 23 Nisan

Yurdun her köşesinde

Al bayrağın gölgesinde

Buluşun çocuklar

Bugün 23 Nisan

Durmayın çalışın

Kendi kendinizle

Yarışın çocuklar

Bugün 23 Nisan

Esmer, kumral, sarışın

Birlikte yaşamaya

Alışın çocuklar

Bugün 23 Nisan

El ele verin

Mutlu bir dünya kurun

Barışın çocuklar

Ömürlü Aksoy

Kayseri, Nisan, 1998

Ömürlü Aksoy

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