22 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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22 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

22.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:31
22 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 22.04.2020 02:30 - 22.04.2020 04:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHİR, MARUF, PALA, REFİKA, SELAHATTİN EYYUBİ, SONBAHAR, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, ÖMÜR, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk/ BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKAİD, AKDAL, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BERKİN, BEY, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, EREZ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLFİDAN, GÜLPERİ, GÜLSEVER, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, MESNEVİ, METEHAN, MUHTAR, MUKADDES, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURDAN, NURSEDA, NİL, ODAK, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SIRMA, SOYLU, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TEVEKKÜL, TOMRUKÇU, TOPLUM, TUNCAY, TÜRKCAN, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YELDA, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCE, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, ÇEMBERLİTAŞ, İSKİLİP, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT, ŞİİR sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk/ DURUSU mah DİLŞAT sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, BERKSOY, DESTE, FEYZA, KADİM, KIBRIS, MUHLİS, POZAN, SANCAR, SERHAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk/ KARLIBAYIR mah FİKRİ sk/ MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, AKŞİT, ALTINOLUK, ASALET, ATALAR, ATALAY, AYBİKE, AYSİMA, AŞIK SEYRANİ, AŞURE, BESTE, BORA, BURHAN, CEYDA, CU bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2443020) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2443020)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 22.04.2020 01:00 - 22.04.2020 02:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah ATİK, AYTUNCA, HAMİDE, ITIR, KIBRIS, KİLİM, NİZAMİYE, TURKUAZ, YEŞİL VADİ, ÇAĞRI, ŞÜHEDA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2442049) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2442049)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 22.04.2020 04:50 - 22.04.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHİR, MARUF, PALA, REFİKA, SELAHATTİN EYYUBİ, SONBAHAR, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, ÖMÜR, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk/ BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKAİD, AKDAL, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BERKİN, BEY, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, EREZ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLFİDAN, GÜLPERİ, GÜLSEVER, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, MESNEVİ, METEHAN, MUHTAR, MUKADDES, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURDAN, NURSEDA, NİL, ODAK, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SIRMA, SOYLU, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TEVEKKÜL, TOMRUKÇU, TOPLUM, TUNCAY, TÜRKCAN, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YELDA, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCE, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, ÇEMBERLİTAŞ, İSKİLİP, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT, ŞİİR sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk/ DURUSU mah DİLŞAT sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, BERKSOY, DESTE, FEYZA, KADİM, KIBRIS, MUHLİS, POZAN, SANCAR, SERHAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk/ KARLIBAYIR mah FİKRİ sk/ MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, AKŞİT, ALTINOLUK, ASALET, ATALAR, ATALAY, AYBİKE, AYSİMA, AŞIK SEYRANİ, AŞURE, BESTE, BORA, BURHAN, CEYDA, CU bölgesinde, Manevra Çalışması (2442194) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 22.04.2020 15:00 - 22.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1594., 1597., 1598., 1599., 1600., 1601., 1607., 1609., 1611., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1513., 1514., 1515., 1516., 1517., 1519., 1520., 1523., 1526., BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2442712) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2442712)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 22.04.2020 17:00 - 22.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2601. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2442718) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 22.04.2020 15:00 - 22.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2442313) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2442313)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 22.04.2020 16:00 - 22.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR, AKGÖREN, ALBAY NAİL GÖNENLİ, DİLEKYILDIZI, ETİLER, MUHTAR EMMAR EŞKİ, NİSBETİYE, SARIOBA, SEHERYILDIZI, YILDIZÇİÇEĞİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2441389) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2441389)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 22.04.2020 16:00 - 22.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BÜYÜKBEBEK DERESİ, SELVİLER, İNŞİRAH sk/ ETİLER mah AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK YOKUŞU, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, SELVİLER sk/ KÜLTÜR mah SELVİLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2440928) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440928)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 22.04.2020 18:00 - 22.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, UYDU, VİŞNE ÇIKMAZI sk/ NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2440896) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 22.04.2020 00:00 - 22.04.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2444363) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 22.04.2020 00:00 - 22.04.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1087., 1092., 1098., 1099., 1102., 1103., 1105., 1110., 1110/2., 1110/3., 1110/4. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2442884) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 22.04.2020 14:00 - 22.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNDOĞDU, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2442196) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 22.04.2020 10:30 - 22.04.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah FINDIK, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, YAVRUKUŞ, İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2439056) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.04.2020 13:00 - 22.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah REYHAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2443498) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2443498)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.04.2020 13:00 - 22.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 802. ÇIKMAZ sk/ GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.SEVİM, 3.BAHAR, BAĞLAR, BELLİ, DELİ ORMAN, DELİKANLI, ERDOĞAN, HACIOĞLU, HATAY, REYHAN, SEZEN, SEZGİN, ÖZEL YOL, İLKNUR sk/ YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2602., 4.BARBAROS, DELİ ORMAN, HAVADAR, REYHAN, ÖZKAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2443499) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2443499)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.04.2020 16:00 - 22.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.BİLGE, 1002., 1003., 1004., 4.BARBAROS, ŞEHİT ZAFER KIZILTAŞ sk/ YEŞİLOVA mah 1.GÜNER, 1012., 2.DEMİR, 2.ÇAKIR, 2603., 2606., 3.OĞUZHAN, 4.BARBAROS, CİDDİ, HAVADAR, KEHRİBAR, MADEN, TANSEL, TUNCA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ÜNVER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2443500) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 22.04.2020 01:00 - 22.04.2020 04:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜYÜKTEPE, CANFES, LALE ÇİÇEĞİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2444405) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2444405)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 22.04.2020 05:30 - 22.04.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk/ İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2444415) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2444415)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 22.04.2020 04:30 - 22.04.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah EZEL sk/ YENİKÖY mah DAİRE, DEFİNE, KÖYBAŞI, VAPUR İSKELESİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2444406) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2444406)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 22.04.2020 13:00 - 22.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ÇAMLIBEL, İĞDE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2443682) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 22.04.2020 16:00 - 22.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 157., 158.,159., 160., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., 42., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2441127) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2441127)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 22.04.2020 19:00 - 22.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BAHAR, FEZA, FIRAT, GAZEL, KASIMPATI, MENEKŞE, NERGİS, ÇAĞLA, ÇELEBİ, ŞEN sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1351. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2443369) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 22.04.2020 15:00 - 22.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 250., 39/4., 39/8., 44/2., HASAN SEVİM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2443451) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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