22 MART NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart bugün ne günü?

22 Mart tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 22 Mart'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 22 Mart tarihinde neler oldu? 22 Mart dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 22 Mart tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

22 MART NE GÜNÜ?

22 Mart Dünya Su Günü, her yıl suyun önemine dikkat çekmek ve temiz su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanır. Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında ilan edilen bu özel gün, su krizine çözüm arayışlarını teşvik eder. Su tasarrufu, sürdürülebilir su yönetimi ve temiz suya erişim gibi konular, Dünya Su Günü'nün odak noktaları arasındadır.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1737 - Osmanlı Devleti'nde Sadrazamlığa, Yeğen Mehmed Paşa'nın yerine Hacı İvazzade Mehmed Paşa getirildi.

1829 - Yunanistan'ın kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı.

1888 - İngiltere'de, dünya futbolunun en eski futbol organizasyonu olan English Football League kuruldu.

1921 - Kurtuluş Savaşı: Kuvâ-yi Milliye güçleri, Fransız ordusu birliklerini Feke'yi terk etmek zorunda bıraktı.

1933 - İlk düzenli toplama kampı olan Dachau Toplama Kampı kuruldu.

1939 - Memel, (günümüz Klaipeda ve civarı) Almanya'ya katıldı.

1942 - II. Dünya Savaşı: İkinci Sirte Muharebesi (Kraliyet Donanması ile Regia Marina arasında meydana gelen deniz muharebesi)

1943 - Türkiye ile ABD arasında, karşılıklı radyo yayın servisi açıldı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Monte Cassino Muharebesinde, Alman direnişi kırıldı.

1945 - Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliği'ni kurdular.

1963 - Tarihin en iyi beş yüz albümü arasında gösterilen The Beatles'ın ilk albümü, Please Please Me piyasaya sürüldü.

1963 - Yassıada duruşmalarında idama mahkûm edilen, ancak cezası müebbet hapse çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın, tahliye kararı çıktı.

1967 - Güney Kore'de Daewoo şirketi kuruldu.

1968 - Paris'te, Nanterre Üniversitesi'nde, ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde reform yapılmasını isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek, "68 olayları"nı başlattı.

1969 - Devrimci Milliyetçi Gençlik Kurultayı, İstanbul'da toplandı. Kısa adı FKF olan Fikir Kulüpleri Federasyonu lideri Yusuf Küpeli ile Deniz Gezmiş bir manifesto yayımladılar. "Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye" hedefi için mücadele programını açıkladılar.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): TBMM'de yapılması gereken cumhurbaşkanı seçimi yapılmadı. 12 Eylül 1980'e kadar aylarca cumhurbaşkanı seçilmedi.

1986 - Mehmet Ali Ağca, İtalya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

1988 - Türkiye İmar Bankası T.A.Ş kuruldu.

1993 - Intel Pentium satışa sunuldu.

1995 - Irak'ın kuzeyindeki harekâtta, 3 bin PKK mensubu çembere alındı; 200'ü öldürüldü, sekiz asker öldü ve 11 asker de yaralandı.

2001 - Diyarbakır DGM'de 5 yıl süren Yüksekova Çetesi davasında, 15 sanığa 3 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

2003 - Hakkında üç ayrı gıyabi tutuklama kararı bulunan iş insanı Halil Bezmen, cezaevine konuldu.

2006 - Zamanının yaşayan en yaşlı hayvanı olarak kabul edilen Adwaitya adlı kaplumbağa 256 yaşında öldü.

2016 - Brüksel'de havalimanında gerçekleşen 2 patlamanın ardından, metro duraklarında da ikiz patlama meydana geldi. Saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti ve 136 kişi de ağır bir şekilde yaralandı.[1]

2017 - Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bir saldırgan Westminster Köprüsü üzerindeki yayaları ezip, ardından Westminster Sarayı önündeki polislere bıçakla saldırıda bulundu. Saldırıda 7 kişi öldü, saldırıdan bir gün sonra IŞİD saldırıyı üstlendi.

2024 - Rusya'da Krasnogorsk saldırısı gerçekleşti, saldırıyı IŞİD üstlendi.

