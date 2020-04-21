21 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 21.04.2020 01:00 - 21.04.2020 01:30 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk/ ATATÜRK mah sk/ BOLLUCA mah sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ DURUSU mah sk/ HİCRET mah sk/ KARLIBAYIR mah sk/ MAVİGÖL mah sk/ YASSIÖREN mah sk/ İMRAHOR mah sk/ İSLAMBEY mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah sk/ YENİDOĞAN mah sk/ ŞEMSİPAŞA mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah sk/ ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2441969) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2441969)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 21.04.2020 02:30 - 21.04.2020 03:30 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk/ ATATÜRK mah sk/ BOLLUCA mah sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ DURUSU mah sk/ HİCRET mah sk/ KARLIBAYIR mah sk/ MAVİGÖL mah sk/ YASSIÖREN mah sk/ İMRAHOR mah sk/ İSLAMBEY mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah sk/ YENİDOĞAN mah sk/ ŞEMSİPAŞA mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah sk/ ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2442933) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2442933)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 21.04.2020 03:50 - 21.04.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ALİÇAVUŞ, ASLIHAN, AYTEN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ESENKAYA, FEHİME, GÖKMEN, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, OLİMPİYAT, SAFFET, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk/ İSLAMBEY mah AYSEVEN, BADEGÜL, BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BOSNA, BİLGİ, BİNGAZİ, CANAYDIN, CİVAN, ERTUĞRUL, ERÇETİN, FEDA, FELEK, FEVZİYE, FÜSUN, FİRUZAN, GALİP, GÜNGÖRMÜŞ, GÜVENLİ, KALYON, KAVACIK, KONAKLI, KORHAN, MIZRAK, NURHAN, RAST, RİSALE, SALİM, TAŞPINAR, TEPEALTI, YALÇINKAYA, YAMANER, YEŞİLDERE, ZERAFET, ÇALIŞKAN, ÇELİKBİLEK, ÇERKEZ, ÇOBAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1169. sk/ ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2442006) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2442006)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 21.04.2020 01:10 - 21.04.2020 02:30 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk/ ATATÜRK mah sk/ BOLLUCA mah sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ DURUSU mah sk/ HİCRET mah sk/ KARLIBAYIR mah sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ MAVİGÖL mah sk/ NENEHATUN mah sk/ TAŞOLUK mah sk/ YASSIÖREN mah sk/ YAVUZ SELİM mah sk/ İMRAHOR mah sk/ İSLAMBEY mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah sk/ YENİDOĞAN mah sk/ ŞEMSİPAŞA mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah sk/ ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2441971) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 21.04.2020 15:00 - 21.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1538., 1539., 1540., 1541., DÖKÜMCÜLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2441363) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2441363)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 21.04.2020 16:30 - 21.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN CAD. MİMARSİNAN CADDESİ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2441380) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 21.04.2020 15:00 - 21.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BİLGİLİ, DERYA ÖNÜ, ELİF, EMRE, GÜLÇİÇEĞİ, PLEVNE sk/ ZUHURATBABA mah KARABAL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2443019) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 21.04.2020 00:30 - 21.04.2020 04:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah BALABAN DERESİ ÇIKMAZI, SEYHAN, SİMAV, VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2439593) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 21.04.2020 15:30 - 21.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BEBEKÖY, YENİYOL ÇIKMAZI sk/ KÜLTÜR mah ESEN, SEKBANLAR, TÜRKSAN YOLU, İPEK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2440892) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2440892)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 21.04.2020 18:00 - 21.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah ALADOĞAN, DEREBOYU, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, KABALAK, PALANGA, TAŞBASAMAK, VATMAN, ÇEVİRMECİ, İŞKEMBECİ YAVER sk/ YILDIZ mah PALANGA, TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2440893) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2440893)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 21.04.2020 16:00 - 21.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah KELAYNAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (Bakım Çalışması-Önleyici Bakım) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2440918)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 21.04.2020 16:00 - 21.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah KELAYNAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2440920) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 21.04.2020 00:00 - 21.04.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234., 240., AYDIN MENDERES, HÜRRİYET sk/ YAKUPLU mah 10., 15., 2., 4., 40., 6., 8., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, OSMAN GAZİ, ÇAM, ÇINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2443510) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 21.04.2020 16:00 - 21.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah NEZAKET, SIRTKÖY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2439055)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 21.04.2020 14:00 - 21.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AS, ATATÜRK, GELİNCİK, HÜLYA KOÇYİĞİT sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2444057) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 21.04.2020 09:00 - 21.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ULAŞTIRMA TABURU bölgesinde, Yatırım Çalışması (2442885) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2442885)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 21.04.2020 00:30 - 21.04.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2443504) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 21.04.2020 14:00 - 21.04.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, FEVZİPAŞA, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk/ ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, KIRBACI, MIHÇILAR, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2443825) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 21.04.2020 15:00 - 21.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, NADİDE, PARK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (Bakım Çalışması-Önleyici Bakım) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.04.2020 10:00 - 21.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKMAR, KAYA ARA, SELVİ, ŞEHNAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2441205) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2441205)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.04.2020 13:00 - 21.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ONARAN, SADABAD sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2441206) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2441206)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.04.2020 14:30 - 21.04.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MASUM, MEHTAP, MELTEM, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2443509) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2443509)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.04.2020 18:00 - 21.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, DONANMA, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, ÇELİK sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2443523) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 21.04.2020 15:00 - 21.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.POSTA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2443494) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2443494)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 21.04.2020 15:00 - 21.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.POSTA, 1.ÇEŞME, 1.İKİTELLİ, 2.CİHAN, 242., CEVİZLİK ÇIKMAZI, DAĞLI ÇIKMAZI, KARAKOL, MERKEZ CAMİİ, TURGUT ÖZAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2443493) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 21.04.2020 05:30 - 21.04.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah HEKİM TAHSİN, SAKIP SABANCI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2444401) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2444401)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 21.04.2020 01:00 - 21.04.2020 04:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜYÜKDERE CAMİ, BÜYÜKTEPE, CANFES, DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, DOLUNAY ÇIKMAZI, EBABİL ÇIKMAZI, EKSERCİ, HACET, KAHKAHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MEKTEP, MERDİVEN ÇIKMAZI, MERVE ÇIKMAZI, MÜHENDİS ŞEVKET, ÇAYIRBAŞI, ŞARAPHANE sk/ POLİGON mah POLİGON CAMİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2444399) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2444399)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 21.04.2020 04:30 - 21.04.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah CÜMLE, DETAY, DOĞACI, FASILA, HATMİ, YÜCELEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2444400) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 21.04.2020 16:00 - 21.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, KUŞBURNU, MERVE, MİLAS, NEMRUT, PİLOT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2444330) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2444330)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 21.04.2020 16:00 - 21.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2444331) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 21.04.2020 16:00 - 21.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2441090) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2441090)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 21.04.2020 19:00 - 21.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, CEYLAN, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KEKLİK, MANOLYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2442229) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2442229)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 21.04.2020 16:00 - 21.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2092., 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., bölgesinde, Yatırım Çalışması (2444326) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.