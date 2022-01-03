2022 Sezonu Öncesi Takımların Durumları | VALORANT

VALORANT 2021 Champions Tour büyük bir ilgi ile son bulurken kısa süre önce rekabeti arttıracak değişiklerler beraber 2022 Champions Tour duyuruldu. Bir çok takım sezonu çok erken kapattığı için kısa sürede yapılanmalara giderken 2022 sezonu için hazırlıklara başladı. Bazı takımlar ise henüz kadrolarını bile tamamlamamış durumda. Özellikle EMEA bölgesini önümüzdeki sezon çok büyük bir VCT devresi beklerken VCT: 1. Aşama'nın başlamasına 2 aydan az bir süre kaldı. 2022 Champions Tour öncesi Türk ve EMEA bölgesinin takımlarının son durumlarını inceledik.

Türk VALORANT Takımları

2021 sezonu maalesef Türk takımları için iyi bir sene olmadı. 3 kez düzenlenen LAN turnuvalarından sadece birine temsilci göndermeyi başardık. Fakat bu takım da bu perfomansını korumayı başaramadı. VALORANT Champions'a hiçbir Türk takımı katılmaya hak kazanamayınca Türkiye bölgesi için sezon erken bitti. Hal böyle olunca takımların birçoğu erkenden gelecek sezon için hazırlıklara başladı. Türk takımlarının son durumlarını ve sezon öncesi hazırlıklarına bakalım.

Supermassive Blaze

Kurulduğu ilk günden itibaren VALORANT Türkiye sahnesinde adını ortaya koymayı başarmış olan SuperMassive Blaze, bünyesinde yer alan isimleriyle epey gelecek vadeden bir takım oldu. VCT 2021: 3. Aşama'nın başlamasına kısa bir süre kala kurulan VALORANT kadrosu ile turnuvaya ve rekabetçi arenaya dahil olan SuperMassive Blaze, beklentileri bir hayli karşıladı. Takım önce Türkiye'de Challengers 1 şampiyonu olarak EMEA Elemeleri'ne katılmayı başardı. Ardından Masters - Berlin'e gidecek olan 4 temsilcinin belirleneceği EMEA Elemeri'nin büyük finaline namağlup gelerek hem Masters - Berlin'de oynamayı garantiledi hem de Türk takımları arasındaki en büyük başarıyı elde etmiş oldu.

Masters - Berlin'de mücadele eden SMB kadrosu

SuperMassive Blaze ilk etapta beklentileri büyük ölçüde karşıladı fakat Masters - Berlin'de üst üste iki kez Acend'e yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti. Takımın kısa sürede elde ettiği bu başarılar sayesinde EMEA Circuit Points sıralamasında 6. sıraya yükselerek EMEA Son Şans Elemeleri'nde oynamayı da garantiledi. Ekim ayında düzenlenen turnuvada takım beklenilenin çok altında bir performans gösterdi. Çıktığı üç maçın sadece birini kazanabilen SuperMassive Blaze, turnuvaya son altıda veda ederek VALORANT Champions 2021'de oynama şansını da kaybetmiş oldu. Kısa süre sonra takımdan üç kilit ismi; Mehmet "Turko" Özen, Batuhan "russ" Malgaç ve Melih "pAura" Karaduran'ın yeni takım arayışında olduğunu duyurması üzerine takım içi problemler yaşandığı ortaya çıktı.

Takımdan ayrılan ilk isim pAura oldu. SuperMassive Blaze, pAura ile karşılıklı anlaraşarak sözleşmeyi sonlandırdıklarını duyurdu. Bu ayrılığın hemen ardından Caner "CyderX" Demir, takıma IGL rolünde katıldı. Kısa süre sonra da takıma süpriz bir isim daha katıldı. Oxygen Esports bünyesinden ayrılan başarılı oyuncu Göktuğ "XiSTOU" Canciğer de SuperMassive Blaze kadrosuna katıldı.

Takımın koçu Mert "9999″ Turna da takımdan ayrıldığı için takımın koçu ve beşinci oyuncusu hala eksik. Bir başka merak edilen konu ise russ ve Turko'nun hangi takımlara transfer olacağı.

Güncel kadro: