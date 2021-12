eKPSS 2022 ne zaman? KPSS alan bilgisi ne zaman? KPSS tarihleri 2022! Gelecek yıl KPSS hakkında son dakika haberleri

2022 KPSS ne zaman? sorusu KPSS'ye girecekler tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 KPSS takviminin yayınlanmasını bekleyen adaylar, ayrıca 2021 KPSS geç başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır? sorularının da yanıtlarını araştırıyor.KPSS takvimi!

2021 KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?

KPSS geç başvuru (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenecek.

İLK SINAV ÜCRETLERİ

İlk zamandaki KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL. KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL. ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

KPSS ÖNLİSANS BU SENE VAR MI?

KPSS'nin ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. En son 2020'de yapılan KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. KPSS Önlisans sınavı, ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.

2022 KPSS NE ZAMAN?

2022 yılında yapılacak KPSS sınavının ardından yapılacak olan 2022 KPSS sınavı yani Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında araştırılan detaylar biri de "2022 KPSS sınavı ne zaman?" sorusu oluyor. 2022 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım

2021'DE HANGİ KPSS SINAVI YAPILDI?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapıldı.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlendi.

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır

KPSS PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2020-KPSS'ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ön Lisans" sınav sonuçlarını etkilemez.

2022 KPSS KONULARI NE OLACAK?

2022 KPSS Türkçe Konuları

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Yapı Bilgisi

Paragrafta Anlam

Noktalama İşaretleri

Sözcük Bilgisi

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Cümle Bilgisi

Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

Anlatım Bozuklukları

2022 KPSS Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Tablo ve Grafikler

Sayılar

Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

İşlem ve Modüler Aritmetik

Asal Çarpanlara Ayırma

Kümeler

EBOB-EKOK

Problemler

Birinci Dereceden Denklemler

Oran-Orantı

Rasyonel Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Eşitsizlik

Köklü Sayılar

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

2022 KPSS Geometri Konuları

Geometrik Kavramlar

Katı Cisimler

Doğruda Açılar

Analitik Geometri

Üçgende Açılar

Çember ve Daire

Üçgende Alan

Dörtgenler

Çokgenler

Üçgende Benzerlik

Açı Kenar Bağıntıları

Kenarortay

Özel Üçgenler

Açıortay

2022 KPSS Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk-İslam Tarihi

İlk Müslüman Türk Devletleri

Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri

Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

I. ve II. Balkan Savaşları

I. Dünya Savaşı

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi

Atatürk İlke ve İnkılapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2022 KPSS Coğrafya Konuları

Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye'de Nüfus, Yerleşme ve Göç

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri

2022 KPSS Vatandaşlık Konuları

Hukukun Temel Kavramları

Genel Esaslar

Temel Haklar

Yasama

Yürütme

Yargı

Anayasal Gelişmeler

İdare Hukuku

Uluslararası Örgütler

Güncel Bilgiler

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet