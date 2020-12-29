2021 Yılbaşı menüsü yemek tarifleri! Yılbaşına özel evde hazırlayabileceğiniz yemek ve tatlı tarifleri!

Yılbaşına sayılı günler kala, bu yılbaşını evde geçireceklerin yemek telaşı başladı bile! Yılbaşını evinde geçirecekler ve evinde ailesine, arkadaşlarına güzel bir yılbaşı sofrası hazırlamak, en güzel yemekleri sunmak isteyenler için en lezzetli ve en şık yılbaşı yemek önerilerini derledik. Bu tarifler ile yılbaşı sofranız takdir toplayacak!

2021 yılbaşı menüleri oluşturulmaya başladı bile! Bu sene pandemi nedeniyle herkes yılbaşını evlerinde geçirmek zorunda! Bu da mutfakta kolları sıvayacağız demek oluyor. En güzel ve en şık yılbaşı sofralarını hazırlamak isteyenler doru adreste! Yılbaşına özel evde hazırlayabileceğiniz yemek ve tatlı tariflerinin en güzel ve en lezzetli olanlarını burada topladık! İşte en şık ve en lezzetli 2021 Yılbaşı menüsü yemek tarifleri!

YILBAŞI SOFRALARINDA OLMAZSA OLMAZ: KESTANELİ İÇ PİLAVLI HİNDİ DOLMASI

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı Hindi Dolmasıdır. Yurtdışı gastronomisinden ülkemize gelmiş Hindi Dolması, bizim ülkemizde farklı tariflerle yapılmaktadır. Sizin için en lezzetli Kestaneli İç Pilavlı Hindi Dolması tarifini veriyoruz!

Malzemeler:

Hindi için:

1 orta boy bütün hindi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı tuz

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

İç Pilav için:

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Çeyrek çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı haşlanmış kestane

Hazırlanışı:

Temizlenmiş olarak satın aldığınız hindiyi kanı iyice akana ve berrak su akana kadar bol suyla yıkayın. Kağıt havluyla içini ve dışını iyice kurulayın. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı şeker ekleyip hazırladığınız marine sosunda hindinizi en az 12 saat, mümkünse 1 gün bekletin. Ne kadar çok beklerse o kadar iyi marine olur ve güzel pişer, lezzetlenir.

Pişirme aşamasında öncelikle zeytinyağı, bal, domates salçası, limon suyu, hardal, tuz ve baharatlardan oluşan bir marine sosu daha hazırlayın. Bu sosu hindinin her tarafına masaj yapar gibi yavaş yavaş sürün ve iyice yedirin. Hindiyi geniş ve derin bir fırın tepsisine alın. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 2,5 saat kadar pişirin.

Bu esnada pilavınızı hazırlayın. Öncelikle kestaneleri haşlayıp küçük parçalara ayırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları kızdırdığınız tereyağı ve zeytinyağında kavurun. Pirinçleri ilave edip onları da hafifçe çevirin. Ilık suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ve baharatları ekleyin. Son olarak kestane parçalarını ve sıcak suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Pilav suyunu çekince bir süre demlenmesi için kenara alın

Fırından çıkardığınız hindi biraz soğuyunca içine pilavı doldurun ve yeniden fırına verin. 30-40 dakika içinde hindiniz yenebilecek kıvama gelecektir. Artan pilavı servis tabağının altına yayın. Üzerine hindi dolmasını yerleştirin. Afiyet olsun!

ZENCEFİLLİ TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Yılbaşının en lezzetli ve görsel olarak en tatlı tarifi hiç kuşkusuz Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı kurabiyesi tarifidir. Yılbaşı sofralarının ve sosyal medya hesaplarının olmazsa olmazıdır. Tarçın ve zencefilin o güzel kokusu daha fırındayken bile tüm eve yayılır ve hiç geçmesin istersiniz!

Malzemeler:

3 su bardağı (350 gram)

1 adet oda sıcaklığında yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

2 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı öğütülmüş muskat (tercihe göre)

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

175 gram esmer şeker

4 çorba kaşığı pekmez (tercihen üzüm, ama fark etmez)

1 tatlı kaşığı vanilya

Hazırlanışı:

Öncelikle tereyağ ve esmer şekeri mikserle iyice çırpıyoruz. Şekerin esmer şeker olması gereklidir. Beyaz şeker kullanmak rengini ve lezzetini değiştirecektir.

İyice çırpılan tereyağı ve şekerin içerisine pekmez ve yumurtayı ekleyerek çırpmaya deva edelim. Daha sonra tarçın, zencefil, vanilya ve kullanılacaksa muskatı da ekleyelim.

İyice karışan karışımın içerisine son olarak karbonat ve unu eleyerek yavaş yavaş ekleyelim. Elimizle hamurumuzu iyice yoğuralım.

Hamurun ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekir. Tereyağından dolayı yağlı bir kıvamı olacaktır, bu normal.

Hamuru açacağımız zemine yapışmaması için streç film açalım. Hamuru üzerine koyalım ve bir merdane yardımıyla yaklaşık 0,5 cm olacak şekilde açalım. Ne çok ince ne de çok kalın olmalıdır.

Açtığımız hamura kurabiye kalıpları ile şekil verip, yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Ve önceden ısıttığımız 175 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim.

Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp bir telin üzerine alalım ve soğumaya bırakalım. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz! Süslemek için şeker hamuru da kullanabilirsiniz! Afiyet olsun.

KARNABAHAR GRATEN

2021 yılbaşı sofranıza hem renkli bir sunum hem de bir ara sıcak olarak Karnabahar Graten tercih edebilirsiniz. İçerisine arzuya göre havuç, patates ve brokoli gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet küçük boy karnabahar

2-3 adet havuç

Arzuya göre patates ve brokoli

1 adet yumurta

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:

Karnabaharı ve brokoliyi çiçeklerine ayırıp temizleyin. Havucu ve patatesi dilimleyin. diri kalacak şekilde haşlayın.

Suyunu süzüp fırın tepsisine ya da borcama dizin.

Ayrı bir kapta yumurta, süt, un, sıvı yağ, tuz ve karabiberi iyice çırpın.

Bu karışımı sebzelerin üzerine dökün.

200 derecede önceden ısıtılmış fırına verip 30 dk. pişirin. 30 dk sonra fırından çıkarıp üzerine kaşar rendesini serpin.

Tekrar fırına verip kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!

ZEYTİNYAĞLI PAZI SARMASI TARİFİ

Özellikle kış aylarının en lezzetli, sağlıklı ve doyurucu sarma tariflerinden biridir: Zeytinyağlı pazı sarması tarifi! Ve yılbaşı sofranıza çok yakışır!

Malzemeler:

2 bağ pazı

2 adet orta boy soğan

1 adet yeşilbiber

1 adet domates

1 tutam maydanoz

1, 5 su bardağı pirinç

1 tepeleme yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Sumak ekşisi (Sumak ekşi kullanmıyorsanız nar ekşisi yada limon da kullanabilirsiniz)

Zeytinyağı ( miktarını damak tadına göre ayarlayabilirsiniz)

Hazırlanışı:

Öncelikle pazıların saplarını kesiyoruz, orta kısmındaki sert damarı bıçakla dikkatlice keserek inceltiyoruz ve pazıları üst üste diziyoruz.

Geniş bir tencereyi ocağa alıyoruz ve kaynamış suyu tencereye ekleyerek suya birkaç pazı yaprağını ekliyoruz, bir kevgirle pazıları suya bastırıp 1-2 dakika kadar bekleyerek yine kevgirle diğer tarafını çevirip 1 dakika kadar bekleyip pazıyı soğuk su doldurduğunuz geniş bir kaba alıyoruz.

Diğer pazıları haşlarken bir öncekini su dolu kaptan alarak süzülmesi için süzgece alıyoruz. Su ılıdıkça değiştirelim.

Bütün pazıları haşlıyoruz ve süzgece alıyoruz. Pazı çok çabuk yumuşar bu yüzden az haşlamak gerekiyor yoksa parçalanır sarılmaz.

Pazılar haşlanıp sarmaya hazır olunca soğumaya bırakıyoruz ve iç harcı hazırlamaya başlıyoruz.

Sarmanın iç harcı için soğan, yeşilbiber, domates ve maydanozu küçük küçük doğrayalım. İsterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Son olarak da tuz, pulbiber, karabiber, salça, ekşi ve zeytinyağını ekleyerek karıştırıyoruz.

Pazının parlak kısmı dışa gelecek şekilde sarıyoruz. Pazılar büyükse istediğiniz şekilde keserek küçültebilirsiniz.

Sarmanın hepsini sarınca tencereye diziyoruz.

Sarmanın üzerine biraz tuz serperek üzerine su ekleyip ocağa alıyoruz, kaynayana kadar yüksek ateşle kaynadıktan sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Pişme kıvamını damak tadınıza göre kontrol ederek ayarlayabilirsiniz.

Pişen sarmaları başka bir tepsiye alarak üzeri kapatılarak dinlendirip ılınınca yada soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

SOĞAN DOLMASI TARİFİ

Hem şık hem de farklı bir dolma tarifiyle yılbaşı sofralarınızı renklendirmek isterseniz: Soğan Dolması Tarifi!

Malzemeler:

200 gram kuzu kıyma kıyma (1 kere çekilmiş dana ve kuzu karışık kıyma da kullanabilirsiniz)

7-8 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek domates salçası

2 su bardağı dolmalık pirinç

1 su bardağı zeytinyağı (tercihe göre ayçiçek yağı da kullanılabilir)

1 adet orta boy domates

1 adet biber

2 kuru soğan (iç harcı için)

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 su bardağı ince doğranmış maydanoz ve taze nane

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Sosu İçin Malzemeler:

1 yemek kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Su

Hazırlanışı:

Dolma için kullanacağınız kuru soğanların kabuklarını soyun. Dolmanın iç harcına ve soğanların boyutuna göre soğan sayısı değişebilir. Soyulmuş soğanların ortasına yarısına gelecek kadar derin bir çizik atın. Tam kesmeyin.

Tencereye su doldurun ve tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Su kaynayınca soğanları da içine ekleyin. 3-4 dakika kadar kısık ateşte soğanlar açılana kadar haşlayın. Haşlanan soğanları kevgir yardımıyla çıkarın ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Dolmanın içini hazırlamak için öncelikle kuru soğanları ve biberi ince ince dolmalık doğrayın. Aynı şekilde maydanoz, sarımsak ve taze naneyi de ince ince kıyın. Son olarak da domatesin kabuğunu soyup yemeklik doğrayın ve kıymayla beraber yukarıda verilen bütün malzemeleri (baharatlar ,salçalar, nar ekşisi, yağ) bir kabın içerisinde karıştırın.

Soğuyan soğanların katlarını dikkatlice ayırın. Her katın orta kısmına iç harcını koyun ve sararak kapatın. Tencereye dizin ve suyunu koyarak pişirmeye alın.

Dolmanın sosu için domates salçasını, zeytin yağını ve tuzu bir kase içerisinde karıştırın. Tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerinde bu sosu iyice gezdirin.

Tencereyi ocağa alın ve her tarafı eşit bir şekilde kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alın. Suyunu iyice çekip, dolmalar tam pişene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Güzelce yumuşadıktan ve piştikten sonra ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun!

ALİ NAZİK TARİFİ

Yılbaşı sofranızın yıldızı olacak bir tarif! Anadolu'nun sevilen tatlarından biri olan Alinazik, patlıcan ve etin buluştuğu en güzel lezzet!

Malzemeler:

1 diş sarımsak

250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı tuz

3 adet közlenmiş patlıcan

1 çay kaşığı tuz

1 kase sarımsaklı yoğurt

Hazırlanışı: