19 Mayıs Mesajları ve Sözleri! İşte En Güzel 19 Mayıs Şiirleri

Büyük Önder Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirleri, sözleri ve resimli mesajları haberimizde derledik. Sizler de sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak veya tanıdıklarınıza göndererek bu coşkuyu yaşayabilirsiniz. İşte 19 Mayıs için yazılmış şiirler ve resimli 19 Mayıs mesajları...

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 16 Mayıs 1919'ta "Bandırma Vapuru" ile "Milli Mücadele" için yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun'da bir milletin kaderini değiştiren tarihi olayda ilk adım atıldı.

İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilen 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümündeyiz. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 MAYIS MESAJLARI, SÖZLERİ

Atamızın, Türk gençliğine bıraktığı kutlu armağan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs 1919 Samsun'dan çıkan sevgi bayrağının yurdun her yerinde dalgalanması dileğimle, Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun.

Yüzyıllardır çektiğimiz çilenin ve yurdun her bir karışını sulayan kanların sonucu doğan CUMHURİYETİ, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Varlığına ve geleceğine sahip çıkan tüm Türk gençliğinin bayramı kutlu olsun.

Her ne durumda olursa olsun, Cumhuriyete sahip çıkan, vazifeye hazır, asıl gücün damarlarındaki ASİL KANDA saklı olduğunu bilen tüm gençliğin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Kurtuluşun ve Atamızın üzerimize bir güneş gibi doğduğu 19 Mayıs tüm Türk milletine armağan olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Samsun'dan Anadolu'ya doğan güneş tüm düşmanı boğduğu 19 Mayıs tüm Türk Gençliğine armağan olsun.

19 Mayıs kurtuluş günü, yürü ileri. Durmasın bu devrimler, dinmeden gözlerde yaş. Gözlerdeki yaşları durduracak gençlere selam olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs 1919 Ata'nın Samsuna ayak bastığı "Ya istiklal, ya ölüm" diyerek ulusu uyandırdığı ve emperyalizme karşı savaş açtığı önemli bir gündür. Yaşasın tam bağımsız Türkiye.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs'ta Samsun'da başlattığı özgürlük ateşinde de söylediği gibi "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." Cumhuriyete sahip çıkan tüm gençliğin bayramı kutlu olsun.

Spor nasıl ruhu özgür bırakırsa, Cumhuriyette bireyleri özgür kılar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramınız kutlu olsun.

Zilletle, rica ve merhametle bir ülkenin şeref ve geleceği kurtarılamaz. Tüm yurttaşlar ve özellikle gelecek nesiller bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs özgürlük ve devlet olmanın diğer adıdır.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 95.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat zekânı unut, daima çalışkan ol. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zafer, barışın en kısa yoludur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, orjinalsozler.com ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 MAYIS İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Ülkemizin tarihi açısından en önemli günlerden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yazılmış birbirinden duygulu şiir bulunmaktadır. Birkaç örneğini sunduğumuz 19 Mayıs şiirlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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19 Mayıs Ondokuz Mayıs

Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun,

Hem bıkkındı millet, hem de çok yorgun.

Kimi gafletteydi, kimisi dargın,

Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk.

İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın,

Sonra Erzurum'da otağı kurdun.

Kanayan yarayı, Sivas'ta sardın,

Amasya'dan emir ver, sen Atatürk.

Ondokuz Mayıs'tır, doğum günümüz,

Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz.

Gençliğe armağan, bu düğünümüz,

Mutlu kutlanıyor bil, sen Atatürk.

"Devlet millet için vardır."diyordun,

"Millet vatan için var" biliyordun.

Uğruna can feda, bir ülke kurdun,

Onunla bir ömür sür, sen Atatürk.

Her Ondokuz Mayıs, anarız seni,

Kula kulluk bitti, olduk medeni.

Bu pırıltıların, sensin nedeni,

Kaldırıp başını, görsen Atatürk.

Hüseyin Celep

19 Mayıs 1919 Samsun'a

Karanlık çökmüşken vatan üstüne,

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

O,sabah kükredi bu ulus yine,

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Hiç bir düşman emeline ermedi,

Yüce Atam buna izin vermedi,

Bu topraklar böyle tarih görmedi,

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan

Aziz Atam; her ilkene sığındık,

Bugün değil,seni her zaman andık.

On dokuz mayısa böyle inandık

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Türk gençliği vatan için gelecek

On dokuz mayıslar hiç bitmeyecek

O gün doğan güneş hiç batmayacak

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Cihana yayılan asil ünündür,

Türk'ün özgürlüğü gerçek şanındır,

Atam! ...bu gün senin doğum günündür

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Mahmut Çelikgün'üm; bu günü kutlar,

Samsun'da yeşerdi, solmaz umutlar,

Dolaşsın dert değil,kara bulutlar.

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Aşık Mahmut Çelikgün

ATATÜRK ve 19 Mayıs

O bir güneş'ti

19 Mayıs 1919'da doğdu

Anadolu'nun bağrına

TÜRK'ün onurunu koydu

Adı-sanı ATATÜRK'TÜ...

O bir sipahi idi

Şaha kaldırmıştı ulusunu

Atının ayakları altındaydı

Yedi düvelin ordusu

Türk'ün solmaz gururuydu

Adı-sanı ATATÜRK'TÜ....

O bir öğretmendi

Sınıfı masası yoktu

Anadolu kara tahtası

Bakışları yazısı oldu

İlmin irfanın doğuşuydu

Adı-sanı ATATÜRK'TÜ...

O bir devrimciydi

Devireceklerini sıraya koydu

Birer birer tüm hayalleri gerçek oldu

Köle Osmanlıdan başı dik

Bir ulus doğurdu ki onun

Adı-sanı ATATÜRK'TÜ...

Fikret Turhan

RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI