Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar

Dün doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti.

Oyuncu Ece İrtem, bugün evinde hayatını kaybetti. Dün doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncunun vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden olurken oyuncunun, dün sosyal medya hesabında doğum gününe ilişkin paylaşımlar yaptığı görüldü.

"KUSURUM OLDUYSA AFFOLA"

Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Işıl" karakteriyle tanınan İrtem'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun diziye veda ettiği anlar kahretti. Görüntülerde Ertem için pasta kesildiği, mumlara üfledikten sonra, "Kusurum olduysa affola" dediği görüldü.

ECE İRTEM KİMDİR?

Oyuncu Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan İrtem, daha sonra oyunculuk alanında kendini geliştirmek amacıyla İstanbul'da Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldı.

Televizyon kariyerine 2014 yılında yayınlanan "Kaçak Gelinler" dizisiyle başlayan Ece İrtem, kısa sürede birçok başarılı yapımda rol aldı. "O Hayat Benim", "Şeref Meselesi", "Kertenkele Yeniden Doğuş", "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid", "Bay Yanlış", "Mahkum", "Yasak Elma" ve "Aile" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Özellikle "Yeni Gelin" dizisindeki Afet karakteri ve "Aile" dizisindeki Cansın rolüyle dikkat çeken oyuncu, son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle adından söz ettirdi.

Müzik eğitimi geçmişiyle de öne çıkan Ece İrtem, kariyerini televizyon ve sinema projelerinde sürdürmeye devam ediyordu. Başarılı oyuncu, yer aldığı yapımlardaki performansıyla Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyordu.

Kaynak: Haberler.com