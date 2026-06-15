Haberler

Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, gölde şnorkel ve deniz gözlüğü takılı halde 47 yaşındaki Hazar Can Ateş'in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde şnorkel ve deniz gözlüğü takılı vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yanık Mahallesi Dere Ağzı mevkisindeki Sapanca Gölü'ne gelen Hazar Can Ateş (47), yaklaşık 75 metre açıkta deniz gözlüğü ve şnorkeli takılı halde su yüzeyinde hareketsiz bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla göle giren AFAD ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran Ateş'i bota alarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ateş'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil

Trump İran'ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu'yu delirtecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek

Yeni yol haritası belli! Adı sanı duyulmayan partiyle seçime girecek
'ABD- İran mutabakatı uzun sürer mi' sorusuna Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den tek kelimelik yanıt: İnşallah

Avrupalı bakandan ABD-İran Anlaşması için tek kelimelik yorum

Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı

Ordu ayrı belediyeler ayrı çağrı yaptı! Binlerce kişi yola çıktı
İran Milli Takımı'na Los Angeles'ta protesto

Korkulan oldu! İran'ın maçına saatler kala ABD'de tansiyon yükseldi

Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü

Rus stratejik bombardıman uçağı yere çakıldı
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti