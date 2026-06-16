Haberler

Sokak sokak aradıkları çocuk, otomobilin bagajından çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da babasının yeni aldığı otomobilin bagajına giren 5 yaşındaki çocuk, kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarını sokak sokak arayan aile, araçtan gelen sesler üzerine küçük çocuğun bagajda olduğunu fark etti. Bagajı açamayan ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arka koltuğu sökerek çocuğu sağ salim kurtardı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, 5 yaşındaki P.A. sokakta oyun oynadığı sırada babasının yeni aldığı otomobilin bagajına girdi. Bagaj kapağının kapanmasıyla küçük çocuk içeride mahsur kaldı.

ÇOCUKLARINI SOKAK SOKAK ARADILAR

Bir süre çocuklarından haber alamayan aile, onu bulmak için otomobille sokaklarda arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren arayış sırasında araçtan gelen sesleri fark eden aile, çocuğun bagajda kilitli kaldığını anladı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Bagaj kapağını açamayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaja ulaştı. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ekiplerin çalışmasının ardından kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e tepki: Kimden hesap soracaksın?

Terim'in Dünya Kupası yorumu Hacıosmanoğlu'nu küplere bindirdi
Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

Galatasaray'ın yıldızı için söyledikleri bomba: Oturup ağladı
Hindistan değil Türkiye! Bakmaya bile korkanlar varken koca yılanı koluna doladı

Hindistan değil Türkiye! Bakmaya bile korkanlar varken o koluna doladı
Erzurum'da kaybolan çobanın cesedi 6 gün sonra Aras Nehri'nde bulundu

6 gündür aranıyordu! 17 yaşındaki çobandan kahreden haber
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır salvo! İlk kez bu kadar sert
İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 deprem meydana geldi

İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 deprem meydana geldi
Orkun Kökçü'nün abisi Türkiye'ye transfer oldu! Yeni adresi bomba

Orkun Kökçü'nün abisi Türkiye'ye transfer oldu! Yeni adresi bomba