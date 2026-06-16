Sokak sokak aradıkları çocuk, otomobilin bagajından çıktı
Şanlıurfa'da babasının yeni aldığı otomobilin bagajına giren 5 yaşındaki çocuk, kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarını sokak sokak arayan aile, araçtan gelen sesler üzerine küçük çocuğun bagajda olduğunu fark etti. Bagajı açamayan ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arka koltuğu sökerek çocuğu sağ salim kurtardı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, 5 yaşındaki P.A. sokakta oyun oynadığı sırada babasının yeni aldığı otomobilin bagajına girdi. Bagaj kapağının kapanmasıyla küçük çocuk içeride mahsur kaldı.
ÇOCUKLARINI SOKAK SOKAK ARADILAR
Bir süre çocuklarından haber alamayan aile, onu bulmak için otomobille sokaklarda arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren arayış sırasında araçtan gelen sesleri fark eden aile, çocuğun bagajda kilitli kaldığını anladı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Bagaj kapağını açamayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaja ulaştı. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ekiplerin çalışmasının ardından kurtarılarak ailesine teslim edildi.