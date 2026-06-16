İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 adet deprem meydana geldi

Kayseri, akşam saatlerinden itibaren peş peşe yaşanan sismik hareketlilikle beşik gibi sallandı. Merkez üssü Pınarbaşı ilçesi olan depremler serisi, bölge sakinlerine hareketli bir gece yaşattı.

PINARBAŞI İLÇESİNDE DEPREM FIRTINASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anbean takip edilen sismik aktiviteye dair güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Alınan bilgilere göre, Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sarsıntılar gece boyu devam etti. Bölgede kısa aralıklarla adeta bir deprem fırtınası yaşandı.

EN BÜYÜĞÜ 3.9 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

AFAD'ın paylaştığı resmi verilere göre, bölgede toplam 62 adet deprem meydana geldi. Sismik kayıt cihazlarına yansıyan bu sarsıntıların şiddeti ise farklılık gösterdi. Kaydedilen depremlerin en küçüğü 0.8 olarak ölçülürken, bölgedeki en büyük sarsıntının büyüklüğü ise 3.9 olarak kayıtlara geçti.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Üst üste meydana gelen 62 sarsıntının ardından yetkililer hızla durum değerlendirmesi yaptı. Alınan ilk bilgilere göre; yaşanan depremler neticesinde ilçe genelinde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar (yıkım) gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı