Erzurum'da kaybolan çobanın cesedi 6 gün sonra Aras Nehri'nde bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesinde günlerdir haber alınamayan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'tan acı haber geldi. Genç çobanın cansız bedeni Aras Nehri'nde bulundu.

100'DEN FAZLA PERSONEL ARADI

Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan Okan Koç'u bulmak için AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri seferber oldu. Arama çalışmalarına Kars İl Jandarma Komutanlığı'ndan 25 personel de destek verdi.

Ekipler, Aras Nehri ve çevresinde botlarla arama yaparken, bölge dürbünlerle de tarandı. Çalışmalar 100'den fazla personelin katılımıyla sürdürüldü.

CANSIZ BEDENİ NEHİRDE BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Okan Koç'un cansız bedeni, kaybolduğu belirtilen noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Aras Nehri'nde bulundu.

10 Haziran'da hayvanlarını otlatırken kaybolduğu bildirilen genç çoban için ihbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına son verildi.