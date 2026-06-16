Erzurum'da kaybolan çobanın cesedi 6 gün sonra Aras Nehri'nde bulundu
Erzurum'un Horasan ilçesinde 6 gün önce hayvanlarını otlatırken kaybolan 17 yaşındaki Okan Koç'tan acı haber geldi. AFAD, jandarma ve dalgıç ekiplerinin 100'den fazla personelle yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda genç çobanın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Aras Nehri'nde bulundu.
Erzurum'un Horasan ilçesinde günlerdir haber alınamayan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'tan acı haber geldi. Genç çobanın cansız bedeni Aras Nehri'nde bulundu.
100'DEN FAZLA PERSONEL ARADI
Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan Okan Koç'u bulmak için AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri seferber oldu. Arama çalışmalarına Kars İl Jandarma Komutanlığı'ndan 25 personel de destek verdi.
Ekipler, Aras Nehri ve çevresinde botlarla arama yaparken, bölge dürbünlerle de tarandı. Çalışmalar 100'den fazla personelin katılımıyla sürdürüldü.
CANSIZ BEDENİ NEHİRDE BULUNDU
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Okan Koç'un cansız bedeni, kaybolduğu belirtilen noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Aras Nehri'nde bulundu.
10 Haziran'da hayvanlarını otlatırken kaybolduğu bildirilen genç çoban için ihbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına son verildi.