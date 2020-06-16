16 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020 İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MANAV, YENİCE, ŞENER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517351) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517351)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.06.2020 02:00 - 16.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANADOLU, AYCAN, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARADAĞ, MOZAİK, RÜŞTÜ, TABUR, YÜCEALP sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148. sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2516123) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516123)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.06.2020 12:00 - 16.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2516535) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516535)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2516531) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516531)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah LOZAN, ÖZEL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516745) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516745)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ŞEN sk/ BOYALIK mah KUFALI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2519384) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 16.06.2020 10:30 - 16.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516091) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516091)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 16.06.2020 13:00 - 16.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KİRAZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516094) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516094)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKBUĞDAY, ALİ AYGÜN, ARMA, AVCI, AYAZMA, AŞIK VEYSEL1, BOYACI, DEDE EFENDİ, DEMİRLİ, DÖNMEZ, FEVZİ ÇAKMAK, GÖNENÇ, GÜVEN BLOKLARI, GİRNE, HARMANTEPE, IHLAMUR YOLU, LÜTFÜ KALFA, MEZARLIK, NEHİR, REŞİTPAŞA, SIVACI, TÜRBE, ÖNDER, ŞENKAZAN sk/ CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk/ MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, GİRNE, REŞİTPAŞA sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA sk// ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1967. sk/ SAADETDERE mah 93. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517324) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 16.06.2020 15:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 903., 905., 907., 908., 911., 912., 913., 924., 934., 937., 938., 939., 940., 941., BİRLİK sk/ YAVUZ SELİM mah 1000., 1001., 969., 976., 977., 978., 979., 980., 981., 982., 983., 987., 988., 989., 999., BİRLİK, MEHMET AKİF sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508392) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508392)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 16.06.2020 16:00 - 16.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., YALÇIN KOREŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517618) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517618)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 16.06.2020 18:00 - 16.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517632) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517632)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 16.06.2020 20:00 - 16.06.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk/ KEMALPAŞA mah 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1947., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517634) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517634)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 16.06.2020 00:01 - 16.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk/ YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517260) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517260)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 16.06.2020 03:00 - 16.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1059., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517262) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 16.06.2020 16:30 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2519458) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 16.06.2020 00:00 - 16.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517883) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517883)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 16.06.2020 00:00 - 16.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517882) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 16.06.2020 16:30 - 16.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, TEPECİK YOLU sk/ ETİLER mah NİSBETİYE, TEPECİK YOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517633) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517633)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 16.06.2020 15:30 - 16.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AYGÜL, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, EĞLENCE, KİREÇHANE, KİREÇHANE GEDİĞİ, OĞUL, YAĞHANE ÇIKMAZI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517624) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 16.06.2020 16:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, KAYIŞDAĞI, OSMANLI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517694) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 16.06.2020 16:00 - 16.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah YENİ ALEM sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah KAYISI, TARCAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517940) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.06.2020 14:15 - 16.06.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516109) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516109)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah GÜMRÜK MEVKİİ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2516110) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516110)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.06.2020 15:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHARİYE, E5 KUZEY YANYOL, HACIBEY, HİSARÖNÜ, KÜRK, LİMON, MİLLET 2, SUTAŞI, TOMRİS, TULUMBADERE, UĞUR 1, VATAN 2, VOLKAN, YALI, ŞAN sk/ YENİMAHALLE mah E5 KUZEY YANYOL, SEDAY, TULUMBADERE, YALI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2518800) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 16.06.2020 02:00 - 16.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ÇANAKÇA mah AMBARLI, AYŞEN, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, FERHATHOCA ÇIKMAZI, GALİP HOCA, HAFIZ ÖMER, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, OKUL, PİREN, RIHTIM, STAD, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, VUSLAT, ZERDA, ÇINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2516173) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.06.2020 08:30 - 16.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 349., 541., 615., 620., BALIK YOLU, DOĞAN ARASLI, SIDIKA CEBECİOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514238) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514238)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.06.2020 12:30 - 16.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 466., 467., 471., 472., 473., 474., HACI BEKTAŞ VELİ sk/ SULTANİYE mah 322., 602., 606., 610., 612., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 619., 620., 622., 623., 624., 625., 627., 628., 629., 630., 632., 633., 634., 635., 637., 638., 639., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., 649., 650., 651., 653., 654., 656., 657., 658., 659., 705., 706., 707., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU sk/ YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514239) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514239)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.06.2020 08:30 - 16.06.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3018., 3019. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516090) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516090)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 264., 378., 396., AVNİ ANIL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2516264) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516264)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.06.2020 15:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 2630., 562., BÖĞÜRTLEN, EĞİTİM, KAUÇUK, KIZILCIK, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, SEVİNÇ, TILSIM, ZEYTİN, ÇİMEN, ŞEBNEM, ŞİİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517576) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2515324) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2515324)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 16.06.2020 01:00 - 16.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517823) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 16.06.2020 01:00 - 16.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah KARAKOL sk/ BALABANAĞA mah KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU sk/ BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ARABACIOĞLU, AĞA, CEVAHİR BEDESTENİ, DİVRİKLİ, GÜLLAÇ, HACI ARİFBEY, HALICILAR ÇARŞISI, KALPAKÇILARBAŞI, KARAMANLIOĞLU, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KOLTUK KAZAZLAR, KUYUMCULAR, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MUHAFAZACILAR, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, REİSOĞLU, SANDAL BEDESTENİ, SİPAHİ, TAKKECİLER, TAVUK PAZARI, TERZİBAŞI ARALIĞI, TERZİLER, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ZENNECİLER, İNCİCİLER sk/ MOLLA FENARİ mah BİLEYCİLER, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, İSKENDER BOĞAZI sk/ MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, SUCU BAKİ, TİYATRO sk/ MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, HAZNEDAR, KALAYCI ŞEVKİ, KALAYCI ŞEVKİ ÇIKMAZI, MİTHATPAŞA, ORDU, PEHLİVAN, SEKBANBAŞI, TİYATRO ARALIĞI, YAKUPAĞA FIRINI, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk/ SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506520) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 16.06.2020 16:00 - 16.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZ, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516548) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.06.2020 16:00 - 16.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DESTAN, GAMZE, HİMMET, LİSE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514769) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514769)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.06.2020 15:30 - 16.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk/ NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516710) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516710)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.06.2020 15:30 - 16.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KAĞITHANE, SEVİLEN sk/ MERKEZ mah AKÇAY, BAHTİYAR, CEYLAN, DEVELİ, DOST, GÜZELYURT, KAĞITHANE, LİMON, SÜMER, UĞUR sk/ ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, DEVA, KAĞITHANE, LİMON, SEYHAN, YAYLA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517220) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517220)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.06.2020 17:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, EMEKTAR, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ÇELİK sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, KEMAL ATATÜRK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517232) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517232)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.06.2020 01:00 - 16.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BADİ, BATANAY, BATURAY, BOZKURT, BİTKİ, CEM SULTAN, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, GÖRGÜ, GÜVERCİN, KALE, KISIKLI, NERGİS, PEHLİVAN, RENK, YENİÇERİ, YEŞİL KIBRIS, YOLAÇAR, ÇELEBİ MEHMET, ÇİMEN, ÖRNEK, ÖTÜGEN, ŞEHİT ŞENOL ÇOLAK, ŞENER sk/ SULTAN SELİM mah BADEM, BANU, BATANAY, BATURAY, BESTE, BOYLU, DUMAN, FAZIL, HANZADE, KILIÇKAYA, NERGİS, TUNA, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517166) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517166)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.06.2020 16:00 - 16.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BALIK, DİLEK, NATO, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÖZDEN, ÖZGÜR, ÖZGÜR ÇIKMAZI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517787) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517787)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.06.2020 15:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah CANFEZA, DAVET, ERHAN, KARADENİZ, KARADUT, KİTLE, PUSULA, SINIR, ÇEŞME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517314) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.06.2020 19:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, KIRMIZIGÜL, SARIGÜL, TUNA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514750) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514750)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.06.2020 15:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, ALAKARGA, BAYRAKTAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517920) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 16.06.2020 16:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah FISTIKLI BAĞLAR sk/ REŞİTPAŞA mah SEZAİBEY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517271) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517271)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 16.06.2020 02:00 - 16.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517860) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517860)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 16.06.2020 02:00 - 16.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, ORDULULAR, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TOPÇU, TÜMKE, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517866) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517866)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 16.06.2020 06:00 - 16.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, GÜZELCE ALİPAŞA , KAMER HATUN ÇIKMAZI, KEREM ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, NAZIR ÇIKMAZI, YUNUS, YÜCE, ÇİMENZAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517868) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 16.06.2020 09:30 - 16.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah ÇERKEZKÖY, KÜÇÜK ÇELTİK, ASMALI ÇIKMAZI, AYDINLIK sk. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517768) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517768)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 16.06.2020 09:30 - 16.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk/ BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk/ KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2518716) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518716)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 16.06.2020 15:00 - 16.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2080. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2518801) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 16.06.2020 17:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DERE 2, DOLAPDERE, EŞREF EFENDİ sk/ CUMHURİYET mah ERGENEKON sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517630) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517630)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 16.06.2020 16:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESEN, FERİKÖY FIRIN, HASAT, KAZIM ORBAY, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517925) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 16.06.2020 18:00 - 16.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKŞEMSETTİN, BOSNA, FAZİLET, SAFAHAT, SİTELER CAMİİ, YAKAMOZ, YEŞİL ADALILAR, ÖĞRETMENLER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516709) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516709)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 16.06.2020 15:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517797) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517797)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 16.06.2020 14:00 - 16.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 646., 647., 647/1., ABDİ İPEKÇİ sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 1410/3., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517796) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69., G/70., G/72., SABRİ ÜLKER, İETT SİTE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517683) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517683)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah 323., G/58., G/61., G/65., G/66., G/67., G/67/1., G/67/2., SABRİ OBENİK, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517687) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517687)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 16.06.2020 11:30 - 16.06.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah 323., G/44., G/45., G/48., G/58., G/59., G/60., G/61., G/64., G/65., G/65/1., G/66., G/67., G/67/1., G/67/2., SABRİ OBENİK, SABRİ ÜLKER, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517690) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517690)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 16.06.2020 15:30 - 16.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 244. sk/ MERKEZEFENDİ mah G/41., G/42., G/43., G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/57., G/58., G/60., YENİ ÇİFTLİK YOLU sk/ SEYİTNİZAM mah G/39., G/40., YENİ ÇİFTLİK YOLU, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517695) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.