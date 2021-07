15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun, İçişleri Bakanlığının 24/04/2021 Tarih ve 7502 sayılı yazısı ve Anma Komitesinin 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 11.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun, İçişleri Bakanlığının 24/04/2021 Tarih ve 7502 sayılı yazısı ve Anma Komitesinin 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 11. 00'da Valilik Ek Bina Toplantı Salonunda yapılan toplantısında alınan kararlar çerçevesinde; aşağıdaki şekilde anılacaktır.

1. AMAÇ

Demokrasi zaferine vurgu yapılması, Milli birlik ve beraberlik duygusunun canlı tutulması, Yaşanan hain darbe girişiminin etkin bir şekilde anlatılması, Milletin direnişinin, Devletin mücadelesinin, Failin FETÖ olduğunun ve FETÖ'nün darbenin koşullarını nasıl hazırladığının, FETÖ'nün gerçek yüzü ve amacının anlatılması, Darbe girişimiyle ilgili toplumsal hafızanın diri tutulması, Şehit ve gazilerimizin hatırlanması, Yurt dışında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili farkındalık oluşturulması olarak belirlenmiş ve Demokrasi Zaferi ve Milli İrade Vurgusu, Milli Birlik ve Beraberlik Vurgusu, Beka Vurgusu, Güçlü Türkiye Vurgusu, FETÖ ile Sürekli Mücadele Vurgusu söylemlerinin ön plana çıkarılması hedeflenmiştir.

2. KAPSAM

Anma Programlarının içeriğini, yapılacak hazırlıkları, görev alacak kişi ve kurumları koordinasyon ve iş birliğine ilişkin konuları kapsamaktadır. 3. PROGRAMLAR

3. 1. 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri ile Kahvaltı Programı

Tarih : 14 Temmuz 2021 Çarşamba Saat : 09. 30 Yer : Meva Kafe Restoran

Kurum : Valilik Özel Kalem Müdürlüğü/ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 3. 2. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yıldız Dağı Tırmanışı

Tarih : 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat : 06. 00 Yer : Yıldız Dağı

Kurum : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3. 3. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "Türkiye Geçilmez" Resim ve Fotoğraf Sergisi Açılışı

Tarih : 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat : 09. 15 Yer : Buruciye Medresesi Önü

Kurum : Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü/Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü/İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3. 4. Şehitlik Ziyareti

Tarih : 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat : 10. 00

Kurum : İl Müftülüğü/ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Polis Şehitliği Garnizon Şehitliği İlk Şehitlik 3. 5. 15 Temmuz Gazisi Mehmet HALICI Hanesini Ziyaret Tarih : 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat : 11. 00 Adres : Ahmet Turan Gazi Mah. Seheryeli Cad. D Blok Daire: 3 Merkez/ SİVAS

Kurum : Valilik (Özel Kalem Müdürlüğü)/ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

İletişim : 0555 197 58 15 Ziyarete Katılacak Heyet: Salih AYHAN - Sivas Valisi Tuğg. Hakan TUTUCU- 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Hilmi BİLGİN- Belediye Başkanı Hasan UĞURLU- Cumhuriyet Başsavcısı Kenan AYDOĞAN- İl Emniyet Müdürü İdris TATAROĞLU- İl Jandarma Komutanı Yusuf AKKUŞ-İl Müftüsü Harun TAN - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 3. 6. Mevlit Programı Tarih : 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat : 12. 30 Yer : Ulu Cami

Kurum : Valilik (Özel Kalem Müdürlüğü)/ İl Müftülüğü/ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

3. 7. 15 Temmuz Şehidi Halil KANTARCI'NIN Hanesini Ziyaret Tarih : 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat : 13. 30 Adres : Canova Köyü/ ZARA

Kurum : Valilik (Özel Kalem Müdürlüğü)/ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İletişim : 0535 241 82 58 Ali KANTARCI (Şehit Babası) Ziyarete Katılacak Heyet: Salih AYHAN - Sivas Valisi Tuğg. Hakan TUTUCU- 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Hilmi BİLGİN- Belediye Başkanı Hasan UĞURLU- Cumhuriyet Başsavcısı Kenan AYDOĞAN- İl Emniyet Müdürü İdris TATAROĞLU- İl Jandarma Komutanı Yusuf AKKUŞ-İl Müftüsü Harun TAN - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 3. 8. Anma Programı

Tarih : 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat : 20. 00 Yer : Atatürk Kongre Müzesi Bahçesi

Kurum : Valilik (Özel Kalem Müdürlüğü- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)

Program Akışı 15 Temmuz Anı Defterinin imzalanması Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Kur'an- Kerim Tilaveti ve Dua Sinevizyon Gösterisi Protokol Konuşmaları Mehteran Ekibi Konseri DTHM Korosu Müdürlüğü Solistlerinin Kahramanlık Türküleri Konseri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN' ın Konuşması -Canlı Yayın 16 Temmuz 2021 Cuma günü Saat 00. 13'te Selanın okunması ve Kapanış 3. 9. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Sancak Koşusu

Tarih : 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat : 21. 00 Yer : Millet Bahçesi Önü (Başlangıç) - Atatürk Kongre Müzesi Bahçesi (Bitiş)

Kurum : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3. 10. " ŞAFAK VAKTİ " Sinema Filmi Gösterisi

Tarih : 16 Temmuz 2021 Perşembe Saat : 14: 00 Yer : Klas-2 Sinema Salonu Salon 5 (Atatürk Caddesi)

Kurum : Valilik (Özel Kalem Müdürlüğü)/ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 4. GÖREV BÖLÜMÜ

4. 1. Valilik Programlarla ilgili genel koordineyi sağlayacaktır. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde yapılacak Anma programı için gerekli olan Ses, sahne, ışık ve led ekran kurulumunu yapacak ve sunucu görevlendirecektir. (Özel Kalem Müdürlüğü) Şehitlik Ziyaretlerinde dağıtılmak üzere 500 Adet karanfil temin edecektir. (Özel Kalem Müdürlüğü) Protokol üyelerine ve anma programına katılacak vatandaşlara dağıtılmak üzere yeteri kadar bayrak hazırlayacak ve dağıtımını yapacaktır. (Özel Kalem Müdürlüğü) 15 Temmuz Anı defterini hazırlayacaktır. (Özel Kalem Müdürlüğü) Programları takip edecek ve video, fotoğraf çekimi yapacaktır. (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) Buruciye Medresesi Bahçesinde yapılacak olan Resim ve Fotoğraf Sergisi için görsellerin belirleyecek ve basımını yapacak ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Koordineli bir şekilde gerekli hazırlıkları yapacaktır. (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Ulu Camiinde Mevlit ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti programı için gerekli hazırlıkları ilgili kurumlar ile birlikte takip edecektir. Dağıtımı yapılmak 2000 Adet Mevlit şekeri temin edecektir. 4. 2. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Yukarı Tekke Garnizon Şehitliğindeki programlarla ilgili hazırlıkları ilgili kurumlarla işbirliği halinde takip edecektir. 4. 3. Belediye Başkanlığı Şehir merkezi, Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği, Polis Şehitliği ve İlk Şehitliği bayraklarla süsleyecektir. 15 Temmuz ile ilgili hazırlanacak videoların program günü Belediyemize ait led ekranlardan yayınlanmasını sağlayacaktır. Şehit aileleri ve gazilerimiz ve yakınlarının yukarı tekke şehitlik mezarlığı ziyaretleri için intikallerini sağlayacak İki (2) otobüs görevlendirecek ve Jandarma binası önünde hazır bulunduracaktır. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 06: 00 da Meydanda hareket etmek üzere Yıldız Dağına ulaşım için araç sağlayacaktır. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 18. 00 ile 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 03. 00 saatleri arasında şehir içi ulaşımını ücretsiz sağlayacaktır. Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği, Polis Şehitliği ve İlk Şehitliğin genel bakım, onarımı ile Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki programı için gerekli çevre temizliği yapılacak bayraklarla süsleyecek ve eksikliklerini giderecektir. Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği, Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik başta olmak üzere belediye sorumluluk alanındaki şehitliklerin elektrik tesisatı bakım, onarım ve kontrolleri yapılacak, aydınlatmaların çalışır olmasını sağlayacaktır. Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği, Polis Şehitliği ve İlk Şehitlikte şehit mezarları başında okunacak dua için her üç şehitliğe de İl Müftülüğü ile koordineli olacak şekilde ses sistemi kuracaktır. Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği, Polis Şehitliği, İlk Şehitlik, Ulu Cami, Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki programlarda vatandaşa su ile Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki programda su, şerbet ve sandviç dağıtımı yapacak ve Protokol Seti temin edecektir. (Sehpa, Sehpa Örtüsü, Masa çiçeği vs. ) Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki programda Şehit aileleri ve Gazilerimiz ile ailelerinin oturması için 1000 Adet sandalye temin edecektir. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki program için meydan süslemesinde kullanılmak üzere vinç görevlendirilmesi yapacaktır. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki program için Mehteran Ekibini organizasyon şirketi ile koordine edecektir. Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki program öncesinde alana sosyal mesafe etiketlerini yapıştırılacaktır. Bu yönerge kapsamında gerçekleştirilecek tüm programlarda Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Maske ve dezenfektan dağıtımı yapacaktır. Sivas Belediyesi Özel Kalem Personeli Bilal ASLAN' ın Anma Programına (15. 07. 2021 Saat: 20. 00 Kongre Müzesi)Sunucu olarak görevlendirecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda programlar ile ilgili yapılacak afiş, raket ve billboard çalışmalarının www. 15temmuz. gov. tr internet adresinde bulunan materyaller kullanılarak hazırlanması ve şehrin muhtelif yerlerine asılması konusunu takip edecektir. 4. 4. İlçe Kaymakamlıkları 15 Temmuz 2021 Perşembe günü tüm kaymakamlıklarımız ilçelerinde mevcut bulunan varsa 15 Temmuz Şehit yakınlarımızı ve Gazilerimizi ziyaret edeceklerdir. Tüm Kaymakamlıklarımız ilçelerinde mevcut bulunan varsa 15 Temmuz Şehit yakınlarımızı ve Gazilerimizi kahvaltı programı düzenleyeceklerdir. 4. 5. İl Emniyet Müdürlüğü Yönergede belirtilen programlarla ilgili her türlü güvenlik, trafik ve Covid-19 tedbirlerini yerine getirecektir. İlimizdeki şehit aileleri ve gazi polis ailelerinin Programlara katılımlarını sağlayacaktır. Polis şehitliği ziyareti için ilgili kurumlarla işbirliği içinde hareket edecektir. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 21. 00' de Millet Bahçesi- Hükümet Meydanı arasınca yapılacak olan "Sancak Koşusu" programı sırasında güveliği sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır. 4. 6. İl Jandarma Komutanlığı Yönergede belirtilen programlarla ilgili her türlü güvenlik ve trafik tedbirlerini yerine getirecektir. İlimizdeki şehit aileleri ve gazi ailelerinin programlara katılımlarını sağlayacaktır. 4. 7. İl Müftülüğü 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği, Polis Şehitliği ve İlk Şehitlikteki programda şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmek üzere yeteri kadar personel görevlendirecek ve Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak seyyar ses sistemini dua okunacak üç şehitlikte de hazır bulunduracaktır. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Şehit Ailesi Ziyaretinde ve Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki yapılacak olan programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua okumak için personel görevlendirecektir. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Ulu Camiinde Mevlit ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti programı için gerekli hazırlıkları ilgili kurumlar ile birlikte takip edecektir. 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 00. 13'de ilimizdeki tüm camilerden Selaların okunmasını sağlayacaktır. İl merkezinde bulunan 4 (dört) 15 Temmuz şehidimiz için hatm-i şerif okunup duasının mevlit programında yapılmasını sağlayacaktır. 4. 8. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlimizdeki şehit aileleri, gazileri ve gazi ailelerini programlara davet edilmesini ve katılımlarını sağlayacaktır. Valilik tarafından temin edilecek olan karanfillerin Şehitliklerde dağıtımını yapmak üzere personel görevlendirecektir. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü yapılacak olan Sinema Filmi Gösterimi için gerekli hazırlıkların ilgili kurumlar ile koordineli şekilde yürütecek, Şehit Aileleri ve Gazileri davet edecek ve ihtiyaç olması halinde yeteri kadar güvenlik görevlisi ve personeli hazır bulunduracaktır. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Merkez Ulu Cami'nde öğle namazı öncesi ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz ve gazilerimiz için mevlit okunacak olup ikram ve duyuru dahil tüm hazırlıkları Valilik Özel Kalem Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile birlikte yapacaktır. Programlarla ilgili hazırlıkları ilgili kurumlarla işbirliği halinde takip edecektir. 4. 9. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Buruciye Medresesi Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz konulu resim ve fotoğraf sergisi programı için Valilik Basın Halkla İlişkiler ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerekli tüm hazırlıkları yapacaktır. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 21: 00 da Millet Bahçesi Önünden başlayıp Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde son bulacak olan sancak koşusu için gerekli hazırlıkları yapacak ve koordinasyonu sağlayacaktır. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Yıldız Dağında yapılacak Tırmanış programının tüm iş ve işleyişini sağlayacaktır. 4. 10. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Buruciye Medresesi Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz konulu resim ve fotoğraf sergisi programı için Valilik Basın Halkla İlişkiler, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerekli tüm hazırlıkları yapacaktır. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde yapılacak anma programı için alanın Valiliğimize ücretsiz olarak tahsisini yapacaktır. Resim Sergisi Açılış töreninde kullanılmak üzere gerekli makas ve kurdele temini sağlayacaktır. 4. 11. Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde yapılacak olan Anma Programında Kahramanlık Türküleri seslendirecek yeteri kadar Solist ile gerekli saz sanatçılarının görevlendirmesi ve repertuarın Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne bildirilmesini sağlayacaktır. 4. 12. İl Sağlık Müdürlüğü 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde yapılacak olan programda program bitene kadar meydanın uygun yerine yeterli sayıda ambulans ve personel görevlendirecektir. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 21. 00' de Millet Bahçesi- Hükümet Meydanı arasınca yapılacak olan "Sancak Koşusu" programı için ambulans ve sağlık personeli görevlendirecektir. 4. 13. ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü Başta Yukarı Tekke Garnizon ve Polis Şehitliği olmak üzere ilimizde bulunan tüm şehitliklerin elektrik bakım ve onarım işleri yapılacak aydınlatma tesisatlarının çalışır olmasını sağlayacaktır. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde yapılacak olan programda Jeneratör bulunmasını sağlayacaktır. 4. 14. Kızılay Sivas Şube Başkanlığı 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki programda vatandaşa dağıtılmak üzere bayrak, maske dağıtımı yapacak; ayrıca ikramlıklar (Su, Meyve Suyu, Kek vs. ) hazırlayacak ve dağıtacaktır. 4. 15. Buruciye A. Ş. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü resim ve fotoğraf sergisi açılışı ile ilgili olarak medrese önünde gerekli hazırlıkların yapılmasında koordinasyonu sağlayacaktır. 5. DİĞER HUSUSLAR: 15 Temmuz 2021 Perşembe günü yapılacak anma programında sadece Türk Bayrakları kullanılacak olup Siyasi Parti, Dernek ve Sivil toplum kuruluşlarına ait pankart, flama vb. materyaller kullanılmayacaktır. Kullanılan materyaller güvenlik kuvvetleri tarafından toplanacaktır. 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 08. 00'dan 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 19. 00'a kadar; resmi daire, özel kuruluşlar, müesseseler ve askeri birlik, kurum ve karargahlar Türk Bayrakları ile donatılacaktır. Programdaki protokol uygulamalarından Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü Protokol Şefliği sorumlu olacaktır. Programlarda Covid-19 tedbirleri kapsamında Maske takılması ve sosyal mesafeye azami özen gösterilmesi gerekmektedir. Kurumlar Valilik Makamı tarafından verilecek olan diğer görevleri eksiksiz olarak yerine getirecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, yönerge esaslarına göre hareket ederek günün anlam ve önemine uygun bir şekilde anılması için her türlü önlemi zamanında alacaklardır.

Kaynak: Habermetre